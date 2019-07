Ben Hur visita a Libertad Deportes 04 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Este jueves se abrirá la 13ª y última fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que disputarán en Sunchales, el Deportivo Libertad y Ben Hur. Dicho encuentro principal comenzará a las 20:30 hs, jugando las reservas a las 19 hs.

Al torneo lo pelean 9 de Julio y Atlético de Rafaela, ambos jugarán el domingo, pero todo depende del ‘León’, que lidera a dos puntos de la “Crema”. En caso de quedar igualados en la primera colocación deberán jugar un partido de desempate, en cancha neutral, a las 72 hs.

La fecha que se completará el domingo tendrá una modificación en su horario habitual. Atendiendo a la final de la Copa América, que jugarán Brasil vs Perú, los cotejos comenzarán a las 13 hs (Reservas 11:30 hs). Los cruces serán los siguientes: Deportivo Ramona vs Florida de Clucellas, Deportivo Tacural vs Talleres María Juana, Peñarol vs Sportivo Norte, 9 de Julio vs Unión, Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado, Brown de San Vicente vs Atlético de Rafaela.



LA BRUJA A

PEÑAROL

Tras la salida de Ernesto ‘Tatunga’ Alessio, la fecha pasada, la dirigencia de Peñarol no tardó en contratar a su reemplazante y en las últimas horas fue confirmado en el cargo Juan Verón. La ‘Bruja’ viene de trabajar en los diferentes seleccionados juveniles de LRF y junto a Fernando Gaitán (ayudante) y el profe Marcos Schumacher. Dicho cuerpo técnico lo acompañarán en el elenco de Villa Rosas.