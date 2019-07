Guía de invierno SUPLEMENTO RURAL 04 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Invierno; llegó y con todas las ganas… meses propicios para la planificación.

Los jardines recurren a sus estructuras: es tiempo de detenerse en las formas y el diseño y preguntarse cómo funciona el esquema de plantación.

En la huerta, ya que hay poco para sembrar, aprovechar para recuperar fertilidad del suelo.

Las plantas de interior también en esta época entran en su “período de reposo”.



EN EL JARDIN

Estos son los meses de limpieza, las hojas secas y los restos verdes del jardín sirven para preparar compost nuevo o para proteger del frío los pies de las plantas.

Realice un chequeo general de cada árbol, arbusto. Trepadora o rosal controlando su desarrollo y sanidad. El invierno es la mejor estación para reemplazar las plantas que se han muerto.

Recuerde que los riegos se reducen a lo indispensable y se hacen por la mañana. No conviene regar al atardecer; el agua acumulada puede condensarse con las heladas y dañar la planta porque destruye sus tejidos al aumentar de volumen.



PLANTAS DE INTERIOR

El invierno es para muchas plantas de interior un período de reposo. Nosotros debemos favorecerlo teniendo en cuenta:

Temperaturas: proporcionarle la temperatura mínima que necesite. La calefacción exagerada y los ambientes con atmósfera muy seca pueden resultar dañinos para las plantas. Para disminuir los riesgos, agrúpelas y rocíelas con agua a temperatura ambiente.

Riego: disminuir los riegos a lo estrictamente necesario, sin descuidar que con la calefacción se aumenta la evaporación y por lo tanto el requerimiento de agua se hace un poco mayor.

Fertilización: no fertilizar para no estimular el desarrollo de las plantas. Aquellas que no entran en dormición invernal son las que están con flor durante el invierno. Ej. Ciclamen, prímulas, violeta de los Alpes, azalea de interior, begonias, etc.



EN LA HUERTA

En jardinería y en horticultura para sembrar y trasplantar se tiene muy en cuenta a la luna. A pesar de que todavía la investigación no es muy profunda, en el saber popular se dice que todo lo que crece bajo tierra (zanahorias, papas, nabos, cebolla, ajo, remolacha, rabanitos, etc.) debe ser plantado o sembrado durante la luna menguante. Y todo lo que fructifica (trigo, maíz, tomates, arvejas, etc.) debe ser sembrado o plantado con luna creciente.

Si no queremos que las lechugas, escarolas, achicorias, rúculas, etc. semillen, sembrarlas en el menguante.

Si queremos obtener semillas de lechuga o rabanitos, sembrarlas en el creciente.



Y así podríamos seguir con un montón de estos consejitos del cancionero nacional por así decirlo… espero les haya gustado el artículo de hoy y los dejo con un pensamiento:

Somos tan robustos y adaptables como las plantas.

Realicemos los “trasplantes” necesarios en nuestra vida y confiemos en nuestra aptitud innata para prosperar.

Hasta el próximo. Ing. María Paula Berta.