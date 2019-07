"Final feliz": se dividió el curso de 56 alumnos de la Técnica Locales 03 de julio de 2019 Redacción Por La mitad va a asistir por la mañana y la otra lo hará por la tarde. Desde la dirección de la escuela se mostraron aliviados por el conformismos de los padres con el sorteo realizado. Después de las vacaciones de julio comenzarán a cursar con esta nueva modalidad.

CONTENTOS. Los chicos de Tercero "D" construcciones de la Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" se dividirán en mañana y tarde.

A fines del mes pasado dábamos cuenta del inconveniente que el curso Tercero "D" construcciones de la Escuela Técnica Nº 460 "Guillermo Lehmann" tenía clases en el SUM del establecimiento. Con un total de 56 alumnos, era imposible ubicarlos en un aula y por eso se tomó la determinación de utilizar un lugar más amplio: sin las comodidades básicas, como por ejemplo un pizarrón.

La noticia recorrió los medios de la ciudad y en apenas unos días llegó la solución por parte del Ministerio de Educación de la provincia, que autorizó a "La Técnica" para que amplíe las horas y los chicos puedan dividirse en dos grupos de 28.

"Hacía falta este empuje, ya que hace tiempo que nos decía que ya estaba, pero corrían los meses y nada. Siempre faltaba un paso", explicó a este Medio el director de la escuela, Jorge Bonfietti.

El docente, que dijo con algo de alivio que esta historia "tuvo un final feliz", hizo especial hincapié en el conformismo por parte de los padres de los chicos, que ayer se fueron satisfechos a sus casas luego del sorteo realzado por la escuela, para ver quién asiste por la mañana y quién lo hace por la tarde.

"Ya hemos logrado la Resolución 944 del Ministerio de Educación y nos autorizaron para las horas y ya tenemos todo en marcha. En un 90% está resuelto, falta hablar con algunos profesores", expresó el director.

Ayer por la tarde se llevó a cabo el sorteo en la escuela, con la presencia de los padres de los alumnos, donde salió todo bien: "Estamos contentos porque salió todo muy bien, al menos se fueron todos los padres contentos. 28 alumnos van a ir por la mañana y 28 lo harán a la tarde", explicó el director a LA OPINION.

Vale mencionar que de esos 56 alumnos, 17 pidieron ir por la tarde. Esto facilitó el sorteo y se tuvo que completar el número entre 39 alumnos. De ese número, se eligieron 11 más para completar el aula. "Ahora un tercero irá a la mañana y el otro por la tarde, para poder descomprimir y no tener inconvenientes", dijo.

Si bien no está absolutamente confirmado, la nueva modalidad de cursado se comenzaría a implementar luego de las vacaciones de julio. La escuela gestiona para que sea en el primer día luego de la vuelta del descanso.

Recordemos que la escuela no tenía problemas de espacio, concretamente, sino que el inconveniente era la gran cantidad de horas. "Es un gran gasto económico para el Ministerio y para recursos humanos era un tema. Ellos aducían de que era un tema de tiempo que no lo habíamos hecho con antelación y eso es lo que había demorado. Tuvimos muchos chicos anotados y por orden de méritos teníamos que ofrecerles un lugar. Siempre supimos que había un desdoblamiento pero lo que nunca pensamos que se iba a prolongar tanto así en el tiempo", expresó Bonfietti.

Ahora, quedan ordenando los "6 terceros" que tiene la Técnica, donde recordemos que hay 2 cursos Electromecánica (uno a la mañana y otro a la tarde), uno de electrónica, uno de informática y los dos de construcciones, recientemente divididos.