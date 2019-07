Fueron distribuidos dos millones y medio de pesos entre las Escuelas Información General 03 de julio de 2019 Redacción Por Corresponden a la primera cuota del 2019, distribuidos en obras de infraestructura ($ 1.941.100) y equipamiento ($ 519.000). “La educación es trascendental para el desarrollo de nuestra comunidad y ahí nos van a encontrar siempre al lado", explicó Luis Castellano.

FOTO CP// ENTREGA DEL FAE//Un momento del acto cumplido ayer en la Escuela Villa Podio.

Ayer, martes 2, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación del municipio, Mariana Andereggen, encabezaron la segunda entrega del año del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). La misma corresponde a la primera cuota del 2019 y alcanzó una cifra de 2.460.200 pesos, distribuidos en obras de infraestructura ($ 1.941.100) y equipamiento ($ 519.000).

“La educación es trascendental para el desarrollo de nuestra comunidad y ahí nos van a encontrar siempre al lado, no solo con el FAE, sino también con los programas de asistencia educativa, el Vuelvo a Estudiar, el Seguila. La educación es la clave del desarrollo y nosotros como Municipio lo entendemos así, por eso la entrega del FAE en tiempo y forma es clave”, afirmó el mandatario.

Como se viene realizando desde hace unos años, no se trató de un acto sino de una reunión que se desarrolló en la escuela Villa Podio y de la que participaron un grupo de directivos y docentes de diferentes establecimientos educativos: “Decidimos cambiarlo para empezar a hacer una circulación itinerante y tener reuniones más íntimas porque ahí se puede descubrir cuál es la realidad de cada una de las escuelas”, explicó.

También dijo que “es importante el monto porque es un millón de pesos más que la primera cuota del año pasado. El Municipio es un complemento del Gobierno de la Provincia en el tema educativo, que se hace cada vez más complejo y con mayores necesidades”.

“Es un esfuerzo enorme que estamos haciendo desde el Estado local, y siempre lo decimos, es debido al manejo de los fondos con austeridad, con transparencia, con mucho cuidado para que las escuelas, para que la educación de la ciudad pueda tener lo que necesita y complementar con el Ministerio de Educación de la Provincia, que es el responsable primario. El FAE viene a cubrir muchos huecos que se necesitan en forma urgente”, agregó Castellano.

“Hay que aprovechar estas reuniones para dialogar sobre otras cuestiones que tienen que ver con el andar educativo, con temas que también son prioritarios y que podemos trabajar en forma coordinada. Esas cosas que, a veces, no tenemos muchas instancias para poder charlarlas y se puedan indagar”, agregó.

Además, destacó “la solidaridad de algunas escuelas para con otras cuando hay proyectos importantes que hay que priorizar. Se presentan cuestiones importantes, que requieren un monto extraordinario, entonces el resto de las escuelas se corren de esa cuota, dejan que ese monto vaya a la institución que debe solucionar su problema de infraestructura y después vuelven para emparejar la entrega de su cuota”.

Finalmente, el Intendente, valoró “el trabajo que hacen las directoras, los directores, los docentes, los equipos. El esfuerzo es muy grande, no solamente para poder dar clases sino también muchas veces para atender casos sociales y problemas de infraestructura a la vez”.

Por su parte, la directora de la institución, Mariné Cristino, expresó: “El aporte que recibimos es de 51 mil pesos y serán destinados a la colocación de cielorrasos en distintas aulas. Es un aporte muy valioso ya que desde hace algunos años tenemos un proyecto institucional para la refacción de algunos espacios que comenzó con el nuevo techado de aulas y ahora vamos por el interior. Es una solución importante”.

Cabe aclarar que estos aportes fueron previamente aprobados por la Comisión de FAE, integrada por representantes de la Secretaría de Educación, de la Regional III de Educación y de la Federación de Cooperadoras Escolares, a pedido de cada uno de los establecimientos educativos.