Extienden el plazo para que apoderados de jubilados registren su huella dactilar
Suplemento Jubilados
03 de julio de 2019

ANSES extendió la fecha límite hasta el 31 de diciembre para que los apoderados de jubilados, pensionados y de titulares de Pensiones No Contributivas registren su huella dactilar en la entidad bancaria donde perciben los haberes. En la actualidad, ya se encuentran registrados bajo esta modalidad 1.617.394 apoderados.

A aquellos que no realicen el trámite antes de esa fecha se les suspenderá el poder para cobrar, que podrá renovarse una vez que se cumpla con lo dispuesto por la presente resolución.

El sistema Mi Huella, implementado por ANSES, permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. De esta manera, el organismo lleva adelante mayores controles y reduce la posibilidad de que se efectúen pagos indebidos de las prestaciones.

Cómo realizar la gestión. El trámite de poder por primera vez debe hacerse en cualquier delegación de ANSES, previa solicitud de turno al teléfono 130 (gratuito desde teléfonos fijos), o bien, desde www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, Turnos, Mi Huella, Mi Huella - Enrolamiento. La documentación a presentar el día del turno es el DNI del jubilado o pensionado y el de su apoderado.

En el caso de los apoderados que ya están percibiendo los haberes como representantes, el enrolamiento es en la entidad bancaria correspondiente. Si dicha entidad no posee el lector, la persona deberá acercarse a una oficina de ANSES.

Si reside en el exterior, debe realizar este trámite a través de un apoderado cuyo poder haya sido realizado en el país.

¿Quiénes tienen que hacerlo? Jubilados y pensionados de ANSES y sus apoderados. Personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados.

Documentación. DNI del jubilado o pensionado y su apoderado.

Trámite. El trámite es presencial con turno. Si tiene impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas puede solicitar la exención al programa Mi Huella.

¿Cómo realizar el trámite?

1- Consultá si tu huella está registrada.

Ingresá a Mi ANSES, en la sección Mi Huella Digital > Consultar y conocé si tu huella ya está registrada.

2- Reuní la documentación.

No es necesario que el jubilado y su apoderado registren la huella en el mismo momento, es decir, pueden hacerlo por separado.

3- Sacá turno.

Solicitá un turno para ser atendido en una oficina. Si el apoderado realiza el trámite en un momento diferente al jubilado deberá sacar otro turno.