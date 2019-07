Concursos de la Familia Trentina

Como todos los años la Asociación Familia Trentina de nuestra ciudad organiza concursos literario y fotográfico, para los cuales, en la presente edición el tema propuesto seráLas fundamentaciones para la temática elegida señalan que “Un pueblo sin el conocimiento de su pasado histórico, origen y cultura es como un árbol sin raíces” – Marcus Garvey.Saber nuestros antecedentes culturales y de dónde venimos nos ayudará a desarrollar un fuerte sentido de quiénes somos en realidad.Nuestra historia familiar va más allá de los nombres y fechas que encontramos en nuestro árbol. Se trata de lo que nos hace quiénes somos. Se trata de personas con quienes podemos formar conexiones memorables. Se trata de personas que vivieron, respiraron, sufrieron y triunfaron. Se trata de raíces, ramas, hojas y bosques enteros. Se trata de todos nosotros.Saber, registrar, conservar y compartir nuestras historias familiares.1- Podrán participar quienes lo deseen, a partir de los 15 años de edad, siempre que residan en los departamentos: Castellanos, San Cristóbal, Las Colonias, San Martín (Pcia. de Santa Fe) y departamento San Justo (Pcia de Córdoba).2-Tema a desarrollar: Raíces familiaresProsa: Narrar una historia cuya extensión no supere dos carillas hoja A4, doble espacio (a máquina o procesador). Trabajos inéditos.Poesía: Desarrollar el tema en una extensión no mayor a los cuarenta versos. (Hoja A4, doble espacio, (a máquina o procesador). Trabajos inéditos.Se podrá intervenir en prosa y/o poesía con tres trabajos como máximo por autor.Cada participante deberá mandar: 3 (tres) copias por cada obra, firmada con seudónimo. Deberá colocar título a la/las obras, las que serán acompañadas por un sobre cerrado dentro del cual irá una hoja con los siguientes datos: nombre, apellido, dirección, teléfono, E-mail, Nº de documento y firma.En el frente del Sobre que contendrálas copias y el sobre con los datos), se colocará el Título: Concurso Literario y el Seudónimo adoptado con letra clara.Se tendrán en cuenta las fallas ortográficas y gramaticales.2-Tema: Raíces familiaresSe establece una sola categoría: Papel a color o monocromático.a) Las fotografías deberán ser inéditas. En los casos de fotos analógicas o digitales deberán ser directas.b) Los premios y menciones del jurado no serán acumulables.c) Se tendrá en cuenta prioritariamente el lenguaje y mensaje de la imagen. Las imágenes no podrán contener escenas violentas, discriminatorias. Tampoco se permitirán contenidos obscenos de cualquier índole. Será obligación presentar autorizaciones firmadas de las personas que aparezcan fotografiadas y sean reconocibles, que no pertenezcan al entorno familiard) Cada autor podrá presentar hasta 6 (seis) obras. El tamaño de las mismas será de un formato comprendido entre 20cm x 25cm y 30cm x 40cm. Se admitirá fijarlas sobre una cartulina liviana de cualquier color que no exceda más de un cm en todo su contorno.e) En la parte posterior cada foto tendrá su título y seudónimo del autor.f) En sobre cerrado colocar una hoja con los siguientes datos: Nombre y apellido, dirección teléfono, e-mail, Nº de documento, firma. En su frente figurará el seudónimo adoptado.g) En el frente del Sobre que contendrá TODO (las fotos y el sobre cerrado con los datos), se colocará el Título:adoptado con letra clara.h) Los participantes autorizan el uso de las obras para información periodística y difusión cultural del concurso dentro de los límites establecidos por la Ley 11.723*, dejándose expresa constancia de respetar los derechos morales que dicha ley establece. Cualquier otro uso será acordado y autorizado fehacientemente entre los organizadores y el autor de la obra en cuestión, salvo las obras ganadoras de premios o menciones las cuales quedarán de propiedad de la Asociación Civil Familia Trentina de Rafaela."*Ley 11.723 de Propiedad Intelectual para Argentina3_ Los trabajos (literarios y fotográficos) se recibirán en sobre cerrado hasta el 30 de Septiembre de 2019 en las siguientes direcciones: 3 de Febrero 365 /Coronel Pringles 1773 (tel. 03492- 421688/15598295/15642785) - 2300 - Rafaela. Pcia. de Santa Fe.4_ Los trabajos serán evaluados por sendos Jurados especialmente nombrados, quienes decidirán los premios, cuyos fallos serán inapelables.5_ PremiosLiterarios: 1º, 2º, 3º, Una mención Jurado, y una Mención Familia Trentina (Edición de una sencilla antología de trabajos premiados)Fotográficos: 1º,2º,3º, Dos Menciones Jurado y una Mención Familia Trentina.6 Dichos premios serán otorgados en acto público el viernes 22 de noviembre en horario a confirmar, en la Sociedad Italiana Víctor Manuela II – Pueyrredón 262 (Notificación en los medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales)7_ Los organizadores pondrán el máximo cuidado en la conservación de las obras, pero no se harán responsables por perdidas y daños sufridos durante el tránsito o exhibición de los mismos. Además se reservan el derecho de resolver en forma inapelable, cualquier situación no prevista en las presentes bases.8_ Las obras distinguidas con los l°, 2º y 3º premios más las menciones quedarán de propiedad de la Asociación Civil Familia Trentina de Rafaela. Las demás deberán retirarse en la Sociedad Italiana de 9.30 a 11.30 durante la semana siguiente a la premiación.9-La sola presentación de trabajos en este Concurso implica, por parte de los participantes, el conocimiento del presente reglamento.Pueyrredón 262 - Rafaela – Pcia. de Santa Fe – Tel: 03492 421688/15598295/15642785 - [email protected]