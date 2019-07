Desde Villa Dominga al país Sociales 03 de julio de 2019 Redacción Por Es pastor de la Iglesia Evangélica y además es cantante tropical cristiano. Con su actividad espiritual recorre el país y en cada lugar siempre hace un lugarcito para hablar de su amada ciudad.

Eduardo Sanabria, rafaelino, oriundo de un humilde hogar enclavado en Villa Dominga - donde aún sigue residiendo-, y con orgullo afirma su sentido de pertenencia a este populoso sector de Rafaela, enfatizando que "provengo de una familia extremadamente humilde, mi madre era analfabeta, y nos alimentábamos del basural", pero pese a estos limitantes logró trascender como cantante tropical cristiano.

Su ocupación es plomero, y en la actualidad sigue siéndolo, pese a tener su vida más ocupada por los requerimientos de la Iglesia.

Recordó que en 1991 tuvo un accidente y este actuó como disparador acercándolo a la fe cristiana a través de la Iglesia Evangélica.

Tiene una trayectoria como cantante en grupos seculares, con una formación avalada por el Sindicato de Músicos de nuestra ciudad, su inclinación, sumada a su formación lo hicieron desear expresarse a través del canto, remarcó que "fue un largo camino a lo que es el trabajo de la Iglesia. Mi talento me lo facilitaba".

Relató que "los cantos eran los naturales de la Iglesia y al ver otros cantantes me interesó".

En cuanto a la expresión canora destacó que "Miguel Cejas es mi referente, yo incorporé una impronta muy particular y comencé a grabar".

Por otro lado remarcó que "en 2007 sentí el llamado de Dios para pastorear y en 2009 me declararon Pastor de Rafaela, siendo ungido en la ciudad de Rosario".

Con satisfacción señaló que "en ese año presenté mi primer disco en el teatro Broadway de Rosario. En 2010 registré la segunda grabación".

Más adelante señaló que en 2016 grabó su tercer trabajo, "Este avivamiento", el que ya está en las plataformas virtuales.

Destacó que "en 2019, gracias a un amigo, Pablo Pieruccioni, que me ayudó a grabar e hizo todo lo posible para que pudiera legalizar el disco".

En cuanto a su presente es absolutamente promisorio ya que hoy iniciará una gira de invierno por San Juan y La Rioja, pasando luego a Córdoba y finalizando en Huerta Grande, el retorno está previsto para el día 13.

Por otra parte hizo saber que el mes próximo irán a Arroyito y en primavera visitarán Monte Caseros en Corrientes.

En estos sitios, según lo destacó, cada vez que se presenta "cuento a la gente de donde vengo, mi tierra, lo bonita que es. Dios tenía un propósito para mí y ya , con más de 10 años pastoreando en Rafaela, haciendo la misión de evangelizar, trabajando con diferentes personas en las villas, ayudándolos, estoy cumpliéndolo".

Finalmente calificó a su labor evangelizadora como " una década ganada", por la cantidad de kilómetros recorridos en el cordón industrial de Santa Fe, además de haber recorrido por cuarta vez Santiago del Estero, capital e interior, Córdoba Capital y Guaymallén, Mendoza.