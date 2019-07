Continúa el programa “Aprender en la empresa” Locales 03 de julio de 2019 Redacción Por El programa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses con el objetivo de formar a jóvenes en temáticas que reclaman las empresas rafaelinas.

FOTO PRENSA MUNICIPAL EN AUMENTO. Se sumaron dos empresas más, con proyección a que se sigan adhiriendo al programa.

En el marco del programa Aprender en la Empresa que lleva adelante el municipio a través de la Oficina de Empleo, 35 jóvenes desempleados de entre 18 y 25 años se encuentran capacitándose en empresas de nuestra ciudad.

El mismo surgió de la articulación público – privada entre la Municipalidad de Rafaela y el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

El programa plantea 72 horas de entrenamiento distribuidas a lo largo de tres meses con el objetivo de formarlos en temáticas específicas que reclaman las empresas rafaelinas y, de este modo, fortalecer a una población vulnerable en términos de empleo. El proceso no se cumple en un aula o en un taller de una institución educativa sino en los propios espacios de producción o en el ámbito de trabajo.

Cabe destacar que sobre la marcha del programa se sumaron dos empresas más, con proyección a que se sigan adhiriendo.

Este primer mes fue introductorio para que los jóvenes pudieran familiarizarse con el entorno. Simultáneamente en esa inmersión en el mundo del trabajo, tomaron contacto con las normas, las políticas de seguridad de la empresa, los modos de convivencia, lo que aportan un plus significativo a su socialización como futuros empleados.

En el marco de esa práctica, los chicos que ingresan al programa encuentran una excelente posibilidad para mostrar su potencial, no sólo desde lo técnico, sino desde lo actitudinal, el compromiso y responsabilidad ante el trabajo que pueden ser valorados por los mismos responsables de definir el ingreso de personal a la empresa.

Desde su primera edición, en el año 2004 con el programa “Aprender en la fábrica”, el 50% los egresados del programa alcanzan su inserción en algunas de las 20 instituciones privadas que participaron, o bien son recomendados para su ingreso en otra del sector.