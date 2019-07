Inferiores: Capítulo II del Clausura de la Zona Deportes 03 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

FOTO FACEBOOK EN HUMBETO. / Argentino recibió la visita del Deportivo Aldao. El local ganó dos encuentros, la visita uno y empataron en el restante.

El torneo Clausura de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en juego su segundo capítulo. A continuación, todos los resultados registrados, los goleadores y lo que se le viene a cada elenco:



ZONA SUR

Sexta División: San Martín 1 (Francisco Colombani) vs. La Hidráulica 3 (Tomás Ameza, Lucas Luque y Federico Díaz), Talleres María Juana 1 (Valentín Flores) vs. Deportivo Josefina 1 (Maximiliano Peretti), Zenón Pereyra 1 (Agustín Rodríguez) vs. Bochófilo Bochazo 2 (Pablo Zapata x 2), Florida de Clucellas 2 (Alan Godoy e Ignacio Cortesini) vs. Atlético María Juana 1 (Emiliano Perren), Sportivo Santa Clara 3 (Luka Burdisso x 2 y Facundo Ruffiner) vs. Atlético Esmeralda 1 (Ruben Navarrete).



Séptima División: Talleres María Juana 4 (Agustín Bonino x 4) vs. Deportivo Josefina 0, Zenón Pereyra 0 vs. Bochófilo Bochazo 1 (Ian Martín), Florida de Clucellas 0 vs. Atlético María Juana 1 (Ulises Cattani), Sportivo Santa Clara 5 (Uriel Zanabria x 2, Efraín Zanabria, Federico Parola y Thiago Kloster) vs. Atlético Esmeralda 0. A La Hidráulica le dieron los puntos ya que San Martín no presentó la divisional.



Octava División: San Martín 1 (Franco Borgarello) vs. La Hidráulica 2 (Braian Martínez y Leandro Sosa), Talleres María Juana 1 (Antonio Bertini) vs. Deportivo Josefina 1 (Mateo Murua), Zenón Pereyra 2 (Benjamin Leonarduzzi y Gastón Bruno) vs. Bochófilo Bochazo 0, Florida de Clucellas 1 (Dulio Bravo) vs. Atlético María Juana 2 (Ignacio Vidal y Damiano Jaime), Sportivo Santa Clara 2 (Juan Suppo x 2) vs. Atlético Esmeralda 1 (Tomás Juárez).



Novena División: San Martín de Angélica 0 vs. La Hidráulica de Frontera 0, Talleres María Juana 0vs. Deportivo Josefina 0, Zenón Pereyra 0 vs. Bochófilo Bochazo 1 (Andrés Gómez), Florida de Clucellas 1 (Diego Bolondrina) vs. Atlético María Juana 0. A Sp. Santa clara le dieron los puntos ya que Atlético Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Florida de Clucellas 1 (Bruno Chiavassa) – Atlético María Juana 0.



Próxima fecha (3ª): Atlético María Juana vs Sportivo Santa Clara, Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas, Deportivo Josefina vs Zenón Pereyra, La Hidráulica vs Talleres de María Juana, Libertad Estación Clucellas vs San Martín de Angélica. Libre: Atlético Esmeralda.



ZONA NORTE

Sexta División: Argentino de Humberto 2 (Angel Rojas y Uriel González) vs. Deportivo Aldao 1 (Franco Demaria), Independiente de Ataliva 1 (Lisandro Coronel) vs. Deportivo Ramona 4 (Matías Guglielmone, Laureano Gazzola, Edgar Erard y Julián Sola), Argentino Vila 1 (Marcelo Gudiño) vs. Deportivo Bella Italia 0, Deportivo Tacural 1 (Brian González) vs. Sportivo Roca 1 (Juan Fraire), Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs. Moreno de Lehmann 1 (Emanuel Beraudo).



Séptima División: Argentino de Humberto 3 (Martín Alassia, Fabricio Astesana y Agustín Palavecino) vs. Deportivo Aldao 0, Independiente de Ataliva 0 vs. Deportivo Ramona 1 (Santino Arce), Argentino Vila 2 (Pablo Moreyra x 2) vs. Deportivo Bella Italia 4 (Bruno Lampert x 2, Joaquín Heidegger y Marcos Stieben), Tiro Federal de Moisés Ville 0 vs. Moreno de Lehmann 2 (Benjamín Castillo y Paulo Rosales). A Sp. Roca le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Argentino de Humberto 0 vs. Deportivo Aldao 2 (Nicolás Leguizamón y Uriel Iturre), Independiente de Ataliva 0 vs. Deportivo Ramona 1 (Manuel Iglesias), Argentino Vila 0 vs. Deportivo Bella Italia 2 (Enzo Galizzi y Elías Espinoza), Deportivo Tacural 1 (Martín Burgos) vs. Sportivo Roca 1 (Laureano Bonsegundo), Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Ademir Acosta) vs. Moreno de Lehmann 1 (Fernando Turquetti).



Novena División: Argentino de Humberto 0 vs. Deportivo Aldao 0, Independiente de Ataliva 0 vs. Deportivo Ramona 1 (Miyail Clausen), Argentino Vila 0 vs. Deportivo Bella Italia 0, Tiro Federal de Moisés Ville 2 (Lucas Peralta y Natanel Córdoba) vs. Moreno de Lehmann 3 (Salvador Albertengo x 2 e Ignacio Albicocco). Al Dep. Tacural le dieron los puntos ya que Sp. Roca no presentó la divisional.



Próxima fecha (3ª): Moreno de Lehmann vs Argentino de Humberto, Sp. Roca vs Tiro Federal de Moisés Ville, Deportivo Bella Italia vs Deportivo Tacural, Deportivo Ramona vs Argentino Vila, Deportivo Aldao vs Independiente Ataliva.