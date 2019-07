Atlético se llevó el clásico Deportes 03 de julio de 2019 Redacción Por VOLEY

El domingo, en uno de los partidos de la penúltima fecha del torneo Apertura de primera división femenino de la Asociación Rafaelina de Voley, Atlético de Rafaela se impuso a 9 de Julio por 3 a 0. Lo parciales del partido disputado en el gimnasio de la entidad de barrio Alberdi fueron 25-17, 25-10 y 25-23 para el equipo dirigido por Marina Francesconi. Fueron árbitros Mario Schuster y Anahel Leiva.

Por esta jornada, jugarán en fecha a confirmar, Libertad y Unión de Sunchales.



ALMAGRO Y LIBERTAD EN SUB 13

El domingo se jugó el último Grand Prix Sub 13 del torneo Apertura de la Asociación Rafaelina de Voley en el Club Atlético de Rafaela. Almagro fue el ganador de esta última tira en la primera parte del año tras vencer a Brown de San Vicente, Atlético y Libertad B 2-0, y en la final a Libertad A 2-1, con parciales de 25/21, 20/25 y 15/8.

De todos modos, tomando en cuenta la sumatoria de todos los Grand Prix, Libertad de Sunchales tuvo el mejor puntaje con su equipo A y se llevó el campeonato Apertura. Cabe mencionar que Atlético Celeste obtuvo el tercer lugar.



UNION EN SUB 18

En tanto, el sábado se jugaron los Top 4 de la categoría Sub 18 en Almagro. En la final, Unión Verde se impuso a Atlético 2 a 0. De tal modo, el equipo sunchalense fue el campeón del Apertura.