Ben Hur definirá de local en la semifinal Deportes 03 de julio de 2019 Redacción Por Los partidos ante Central Córdoba serán el 14 de julio en Rosario y el 21 en Rafaela

FOTO M. LIOTTA CLASIFICACION./ El Lobo viene de eliminar a Unión de Santa Fe.

La Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer el lunes las fechas para los próximos encuentros que se disputarán en la Copa Santa Fe masculina. En la recta final del torneo ya se encuentran Central Córdoba de Rosario y Ben Hur, quienes se enfrentarán en semifinales. Lo que restaba definir era la condición de local para esos partidos, lo cual se estableció este martes por sorteo, realizado ante la presencia de los máximos dirigentes de la Federación Santafesina.

El partido de ida será el 14 de julio en el estadio "Gabino Sosa" del elenco rosarino y la revancha a la semana siguiente, el 21, en el estadio "Néstor Zenklusen" de nuestra ciudad. Recordemos que se apeló al sorteo al ser los dos equipos protagonistas en un mismo orden de categorías (cuarto nivel, los "Charrúas" en Primera C y la BH en Torneo Regional o ex Federal B).

Por otra parte, el sábado 6 de julio Argentino de San Carlos recibirá a Colón de Santa Fe. El ganador jugará con Unión de Sunchales en cuartos (13 o 14 de julio), y el vencedor de ese duelo enfrentará a Sportivo Las Parejas en semifinales.



JUEGAN EN INFERIORES DEL REGIONAL

Por la segunda fecha de la 2º edición del Torneo Juvenil del Centro, este miércoles será el estreno en condición de local para Ben Hur. En la cancha auxiliar Nº 3 la BH enfrentará al Racing cordobés.

Cronograma de partidos: 13hs Sub 15; 15hs Sub 17 y 17hs Sub 19.



UNION SE ARMA CON MILANESE

Luego del anuncio oficial de Unión de Sunchales sobre que Marcelo Milanese será el reemplazante de Adrián Tosetto en el torneo Federal A, la dirigencia empieza a conformar el plantel. Recordemos que fue contratado el arquero Leonardo Torres (Sol de Mayo) y en los próximos días se irá renovando con algunos jugadores del plantel anterior. Para el DT la prioridad es retener a los rafaelinos Miguel Yuste y Matías Zbrun. También podría renovarse el préstamo con Atlético de Matías Valdivia.

Claudio Batistón seguirá en el puesto de entrenador de arqueros y Gastón Vergara continuará como PF. El objetivo de Milanese es comenzar con la pretemporada el lunes 22 del corriente mes.