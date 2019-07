Hay un paciente internado en terapia intensiva con Gripe A Locales 03 de julio de 2019 Por Adrián Gerbaudo Se trata de una persona de Tostado, de 63 años. Tiene obesidad y no había sido vacunado, pese a estar dentro de los grupos de riesgo. Su estado es reservado. Hay otro paciente al aguardo de la confirmación del diagnóstico. El año pasado, fallecieron tres personas por Gripe A en el Hospital.

En los últimos días, se dieron a conocer casos de famosos que sufrieron Gripe A. Primero fue el periodista Jorge Lanata y ayer se supo que la actriz Inés Estévez, al igual que sus hijas, e incluso habló de una "epidemia", lo que generó una fuerte polémica en Twitter. En nuestra ciudad, hay una paciente internada en el Hospital.

Así lo confirmó el Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram, en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Hoy tenemos en terapia un paciente que ingresó, oriundo de Tostado, de 63 años, que se ha constatado Gripe A. Es un hombre obeso que no se colocó la vacuna antigripal. Está en estado reservado", dijo el médico.

"Hasta el momento, de nuestra ciudad, no hemos tenido ni se ha constatado ningún paciente con Gripe A. Salvo este paciente", que proviene de la cabecera del departamento Nueve de Julio.

"La confirmación se hizo en el mismo Hospital de Tostado. Después, por la misma sintomatología que fue aumentando y el paciente se fue deprimiendo, fue derivado a nuestro Hospital que es de mayor complejidad. Fue recibido en la guardia y pasó automáticamente a terapia intensiva", comentó.

Vale destacar que, además de este paciente, hay otra persona que estaba bajo análisis en el Hospital.

"Es la primera paciente con Gripe A del año", dijo Bertram. "Uno siempre va cruzando los dedos esperando que no haya otro paciente. Pero vemos con alegría que hay concientización en la población para que la gente se vacune todos los años, porque la cepa va cambiando. Los antígenos se van modificando", completó el director del efector público.

"El año pasado hemos tenido tres personas fallecidas por gripe A. Una fue de Rafaela, otra de San Vicente y otra persona hiperobesa de Hersilia. La complicación final de esta gripe A termina siendo la neumonía. Por eso hago hincapié es que se vacunen también en contra de esta enfermedad", dijo Bertram. "En 2018 hubo 4 pacientes más que se hicieron hisopados. En dos se constataron positivos, pero salieron bien. Estuvieron internados y reaccionaron positivamente a los retrovirales. Los otros dieron negativo", añadió.



MUCHAS CONSULTAS

"Acá vamos haciendo día a día la valoración, sobre todo en la guardia, que es el lugar en donde más consultas se reciben. Estamos en período de alta demanda. Este sábado que pasó llegamos a 400 atenciones, tanto de adultos como pediatría. Vemos las enfermedades infectorespiratorias. Gracias a Dios, camas tenemos: tanto en la parte de pediatría como en la parte de adultos", indicó.

"Ante cualquier duda, que se acerquen al Hospital, que acá van a ser atendidos", completó. "La demanda va a ir creciendo. Por eso le pedimos a la población la paciencia y el respeto a todo nuestro personal de guardia, que trabaja mucho y bien", agregó.

Ante un cuadro característico de gripe, "sugerimos que haga reposo en casa, que tome analgésico y abundante líquido, porque es un cuadro virósico y cede. Pero ante una sintomatología franca, de mayor potencia, que acuda al Hospital, que va a ser bien atendido. Pero que sepan esperar", completó Bertram.



ALERTA DE NACION

Recientemente, el diario La Nación publicó que ante un aumento esperado para esta época de los casos de gripe, las autoridades sanitarias nacionales aconsejan tomar medidas en los hospitales, las escuelas y los lugares de trabajo para prevenir más contagios. Las muestras estudiadas indican que dos son las cepas de influenza tipo A que están circulando actualmente: los subtipos H1N1 y H3N2.

En el 65% de los más de 390.000 pacientes con infecciones respiratorias agudas atendido en el país y notificados al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) se trató de enfermedad tipo influenza, que es un cuadro que se caracteriza por la aparición súbita de fiebre de 38ºC o más, con tos o dolor de garganta.

Actualmente, el 3% de las muestras que se están estudiando dentro del sistema que monitorea los virus respiratorios circulantes revelan la infección por el virus de la influenza, sin muertes asociadas hasta el momento. El 55% de los casos de gripe los está causando la cepa A H1N1 y el 41%, la A H3N2, con una baja detección de casos por influenza tipo B.

Lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel, cubrirse la boca con el pliegue interno del codo al toser o estornudar, airear los ambientes cerrados y no concurrir a lugares cerrados en el caso de tener síntomas siguen siendo las principales medidas de higiene más importante para prevenir la diseminación de la infección. Tampoco hay que automedicarse ni tomar aspirina.

También se recuerda que la aplicación de la vacuna antigripal está recomendada y es gratuita para los siguientes grupos de riesgo:

* El personal de salud

* Las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y hasta 10 días después del parto si las mujeres no hubiesen recibido la vacuna en los nueve meses anteriores

* Los chicos de entre 6 y 24 meses de edad

* Las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo (enfermedad cardiovascular, pulmonar o renal crónicas, diabetes, obesidad, inmunosuprimidos, entre otros)

* Los mayores de 65 años.