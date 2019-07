Instan a vacunarse contra la gripe y la neumonía Locales 03 de julio de 2019 Redacción Por SOLO FALTA LA MENVEO

Desde hace algunas semanas, hay una creciente preocupación en la población debido a la faltante de vacunas en diferentes partes del país. Incluso, hay un informe oficial en donde se reconoce que hay menos compras de vacunas Sabin y hasta el Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, pidió información sobre la provisión, la causa de la escasez y la previsión que hay sobre el futuro. ¿Qué pasa en nuestro Hospital "Dr. Jaime Ferré"? El director del efector público, Dr. Jorge Bertram, indicó que "hicimos un relevamiento esta mañana (por la de ayer) tanto en el Hospital como en todos los centros de salud. Al día de hoy hay disponibilidad de vacunas. Se hizo el reparto correspondiente y no hay faltante de pentavalente, de la HPV, de la triple bacteriana ni de la Rotarix. Tanto el vacunatorio del Hospital como de los centros de salud, tenemos en existencia tanto de la antigripal como la contra de la neumonía. Por eso invitamos a que todos los grupos de riesgos vengan a vacunarse, más allá de que estemos en plena ola de frío polar. Todavía se está a tiempo para colocársela. Se aconseja hacerlo mucho antes, pero si está indicado por el médico de cabecera, hoy tenemos dosis".

También pasa lo mismo por la neumonía. "Es una enfermedad que causa muerte, tanto en niños como en adultos. Por eso se aconseja la vacunación, para que se generen los anticuerpos suficientes y que se logre la prevención suficiente", completó Bertram.

"Sí tenemos una faltante que se arrastra desde meses, de la Menveo, que es para la prevención para la meningitis", indicó en declaraciones a"Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"El Ministerio de Salud, a través de la Ministra Andrea Uboldi, ha hecho los reclamos pertinentes y en forma constante a la Nación. Extraoficialmente, la información que uno maneja es que el laboratorio no hizo las dosis que se necesitan de acuerdo a la demanda. La realidad es esa. Por eso hay un faltante tanto en el sector público como en el privado. Tenemos la información de que en las farmacias también falta", señaló el director del Hospital.

¿Por qué se compra la mitad de la Sabín? "No tenemos información para decir con precisión del por qué de la faltante", agregó.