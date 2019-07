Una apuesta fuerte del Car Show Deportes 03 de julio de 2019 Por Víctor Hugo Fux El fin de semana pasado, en oportunidad de disputarse la cuarta fecha del Car Show Santafesino en el autódromo local, se pudo observar una alentadora recuperación en el parque de máquinas. Claro que todavía falta bastante para recuperar el nivel de las mejores épocas, pero la dirigencia y los pilotos se comprometieron a realizar una apuesta fuerte para alcanzar ese objetivo.

Con buenas sensaciones, el Car Show Santafesino se presentó el fin de semana en el circuito "Ing. Juan R. Báscolo" del autódromo "Ciudad de Rafaela", para dar cumplimiento a la cuarta fecha de su temporada 2019.

Es que se incorporaron algunas máquinas en distintas categorías, que si bien no permitieron alcanzar los niveles que distinguieron a la especialidad durante muchos años, sí contribuyeron a fortalecer las expectativas de cara a las competencias a realizarse en las próximas fechas del calendario.

Las recuperaciones se dieron, puntualmente, en el TC 4000 SS y en el TS 1800, que mostraron un crecimiento, no determinante, pero sí alentador.

En ambos casos, se lograron superar la décima de inscriptos, cifra que no resulta suficiente para llevar a cabo dos series, está claro que otorga la posibilidad de ofrecer atractivas finales, como en definitiva ocurrió.

En la división de mayor cilindrada, Nicolás González, el rafaelino que compite en el Turismo Carretera, obtuvo su segundo triunfo consecutivo con el Falcon del equipo de Mario Piersimone, luego de haber celebrado anteriormente en Paraná.

El regreso a la actividad del siempre vigente Esteban Cassou, con la Chevy de la Autopeña Humboldt, le otorgó mayor jerarquía al TC 4000 SS.

Algo similar puede expresarse sobre el TS 1800, que ofreció como atractivo central el retorno de Juan Ignacio Canela, el piloto local que fue campeón durante la temporada 2017.

Juani lo hizo con el Fiesta Kinetic de la familia Sábolo de la localidad de Ramona, con el que concretó una espectacular recuperación en la final, tras partir desde el fondo de la grilla, para conseguir un meritorio segundo puesto.

En cambio, está en deuda el Turismo Fiat Santafesino, pero solo en materia de participantes, ya que en lo deportivo entregó una gran carrera, con el triunfo incuestionable de Cristian Vaira, seguido por dos que también acumularon méritos para estar bien arriba: Luciano González y Máximo Gauchat.

Claro que el TFS debe crecer en su parque automotor para garantizar mejores carreras aún que la desarrollada el domingo en Rafaela.

Se puede decir lo mismo del Turismo Fiat Standard, pero con una salvedad, ya que se incorporó de manera efectiva este año a la estructura del Car Show y habrá que esperar para emitir un juicio de valor más preciso.

Es bueno, en cambio, lo que vienen generando el Fiat 600 TS y la Fórmula 3 Santafesino, que convocan a un buen número de vehículos de competición, gozando en ese aspecto de buena salud.

El caso de los "bolitas" es muy especial, porque a esta altura de la temporada anterior, debieron cancelar una de sus carreras, por falta de autos. Entonces comenzó un trabajo sin pausa de un grupo de pilotos-dirigentes que le han posibilitado recuperarse al Fiat 600 TS.

Hoy, casi una veintena de participantes, es una buena cantidad para asegurar desarrollos interesantes en cualquier trazado, pero de manera particular en Rafaela, por sus especiales características.

También es positivo el balance de los monopostos en este primer segmento de un calendario que hasta el momento se desarrolló en solo dos escenarios, los tradicionales de Paraná y Rafaela, que verán interrumpida su continuidad, cuando se dispute la quinta fecha en San Nicolás.

En resumen, está claro que el inicio de la temporada generó más dudas que certezas, pero a esta altura de los acontecimientos hay que reconocer que lentamente comienzan a disiparse los densos nubarrones.

El crédito sigue abierto, pero será necesario alimentar las ilusiones para que el Car Show, en lo que resta de 2019, empiece a transitar por el camino de la ansiada recuperación, que todos los actores siguen esperando.

San Nicolás se constituirá en un nuevo desafío para la que categoría que supo ganarse, por mérito propio, un lugar preponderante en la consideración de la gente.

El futuro será testigo. Por ahora, el compromiso y la apuesta es muy fuerte. Será cuestión de mover las fichas con inteligencia, para que el Car Show sea nuevamente considerada como una de las más importantes del automovilismo del interior de un país tan "fierrero" como el nuestro.