Frente de Izquierda Unida presentó sus candidatos

FOTO PRENSA FIU POSTULANTES./ La Izquierda Unida quiere conseguir las bancas que se ponen en disputa para Santa Fe.

El frente de Izquierda logró la unidad y presentaron su lista de candidatos que apoyarán a la fórmula presidencial de Nicolás Del Caño y Romina del Plá. El acontecimiento considerado “histórico” para sus representantes, tendrá al FIT y al MST trabajando juntos.

“Estamos demostrando que la izquierda puede estar unida, en un momento en una crisis. Es una fuerza que le está diciendo que no a las políticas del gobierno nacional”, afirmó el candidato a Diputado Nacional Octavio Crivaro tras la presentación de las listas.

Y remarcó: “Es un gobierno que se ha priorizado siempre a favor de los más ricos, le quitó las retenciones al campo y a las mineras y después dicen que no hay plata para salud y educación. Empujan a los docentes a defender a sus escuelas que hoy ni siquiera tienen gas. Y la oposición no se queda atrás, todos consensúan en que el fondo monetario no se puede tocar, que vino para quedarse y que a la deuda hay que honrarla. Nosotros la única deuda que vemos es la deuda en las escuelas y en los trabajadores”.

Con respecto al último acuerdo firmado por el Mercosur y la Unión Europea en el cual participó Argentina, desde la izquierda recordaron su disconformidad y aseguraron que, solo “salvará la crisis de las corporaciones, de los sectores concentrados y de los capitalistas”.

“Este acuerdo no viene a traer nada bueno a la Argentina. No va a tener políticas para mejorar las condiciones de los trabajadores, las mujeres y la juventud”, subrayó en diálogo con este medio, la representante de izquierda del MST y segunda en la lista de candidatos a diputados, Jimena Sosa.

En la presentación también estuvieron presentes los demás candidatos que conforman la lista como Luciano Cáceres, dirigente de AMSAFE y del Partido Obrero y Daniela Vergara, de la Izquierda Socialista. Asi como Fernanda Gutiérrez, docente, feminista y de izquierda; Facundo Fernandez, docente, parte de la directiva de AMSAFE Rosario; y Gastòn Pinchetti, trabajdor y delegado de La Virginia.