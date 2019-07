Preventiva para ex jefe del Destacamento Tacurales Policiales 03 de julio de 2019 Redacción Por Se dictó ayer en nuestra ciudad la prisión preventiva por 90 días de Jorge López (47), acusado del abuso sexual del que resultaron víctimas dos nenas de 7 y 9 años. El sujeto fue detenido en Tostado, y se comportó como titular de la Policía de Tacurales, en nuestro Departamento. Se sospecha de su vinculación en una muerte.

En nuestra edición del pasado 25 de Mayo, bajo el título "Plantean dudas sobre una muerte en Tacural",publicamos una nota en la que entre otros detalles memoramos que Andrea Haspert fue encontrada sin vida el 18 de noviembre del pasado año, con un disparo en el rostro, y que su padre había repasado la causa y al respecto dijo "hay muchas cosas que todavía no se conocen". En una parte de informe periodístico, se hizo referencia a que a Andrea la encontraron en una zanja, al costado de un camino rural a 200 metros de su casa, con un disparo en el rostro y el arma de su pareja (de apellido Larrea) apoyada en el pecho. Y que el primer policía en arribar al lugar fue el titular de la dependencia sita en Colonia Tacurales, de apellido López. Luis Haspert, papá de Andrea, manifestó que López es allegado/familiar de la pareja de la mujer hallada muerta, y que por la jurisdicción donde fue encontrado el cuerpo no debía intervenir él.



"COSAS EXTRAÑAS"

Si bien por entonces (tiempo de la publicación de nuestro informe) todo indicaba que se trató de una decisión personal de la joven de poner fin a su vida, la familia tenía varias dudas en torno a la muerte. Por un lado, la situación de un presunto embarazo y sobre todo por qué comenzó a actuar un policía al que no le correspondía por zona. Y no todo quedó allí, dado que Luis Haspert sentenció que "mi esposa y mis dos nietas vieron la carta que supuestamente dejó Andrea, y dijeron que esa no es la letra de mi hija".



INESPERADA CONSECUENCIA

Y si algo faltaba que salga a la superficie, Luis Haspert relató que "la noche del velorio llegó Larrea acompañado de López. La gente primero no los querían dejar entrar, y yo les dije que los dejen. Cuando lo vio mi nieta más chica a este López parecía que había visto al diablo". Ante la reacción inesperada de la niña, se comunicó a la Fiscalía interviniente asumiendo que la niña podría tener algún dato para aportar, que ayude a esclarecer la muerte de su mamá. "Se entrevistaron con la fiscal Capitanio y una psicóloga, y cuando llamé a averiguar por la causa de mi hija me preguntaron si quería saber por el caso de abuso de mis nietas" manifestó Haspert, sin mayor conocimiento al respecto. En relación a esto, el hombre relató que una vez fue hasta la dependencia policial y que allí le manifestaron que López ya no era más parte de la fuerza , y que estaba viviendo en el Norte de la Provincia.