Macri defendió el acuerdo entre el Mercosur y la UE Nacionales 03 de julio de 2019 Redacción Por "Nos abre una ruta para crecer" con un "mercado de 500 millones de personas", dijo el Presidente.

FOTO NA JUNTOS POR EL CAMBIO. Macri junto a Vidal en la Ruta 3.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó ayer que con "el diálogo y el restablecimiento de las relaciones" se llegó a la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que abrirá "una ruta para crecer" gracias al acceso a un "mercado de 500 millones de personas".

A la vez, el mandatario destacó que "el Estado, como contraparte del proceso productivo, debe hacer las cosas mejor como socio", ante lo cual subrayó: "Si no bajamos los impuestos, el impuesto al cheque y las retenciones, será difícil que nuestras empresas compitan, para generar empleo".

El jefe de Estado volvió a destacar la importancia del acuerdo entre los dos bloques económicos en el marco de un acto que compartió con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, con quien recorrió el avance de las obras de la autopista sobre la Ruta Nacional 3 que une los partidos bonaerenses de San Miguel del Monte y Las Flores.

"Todos intuimos que es bueno", aseguró el líder del PRO, al tiempo que remarcó que con el acuerdo la Argentina venderá "más productos y servicios a más gente" gracias a la apertura de "un mercado a 500 millones de personas".

Y ejemplificó: "Algunas empresas vendían con aranceles muy altos, era muy caro, como los chilenos tenían acuerdo de libre comercio llegaban sin impuestos y le ganaban a los nuestros. Ahora vamos a poder llegar con las mismas posibilidades".

"Al tener una hoja de ruta conjunta de cómo vamos a respetar las reglas de juego, no cambiaremos los impuestos, seremos transparentes en las licitaciones, muchas empresas europeas se animarán a invertir, porque sienten que tienen un contrato que califica cómo lo vamos hacer", añadió Macri.

El Presidente cuestionó al anterior Gobierno por haber llevado a la Argentina "a ser uno de los países más cerrados, donde solo Nigeria y Sudan eran más cerrado, lo que llevó a la pobreza y al no crecimiento".

"Entre el 2011 y el 2015 fueron los años de mayor destrucción de la industria de la historia de nuestro país, con el cepo que destruyó", provocando que "6 mil empresas dejaran de exportar", lamentó el mandatario.

En ese contexto, criticó al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno: "Tuvimos controles de todo tipo con este señor, tan simpático que parecía, que hizo líos y fue famoso por sus viajes a Angola. Eso no era abrir mercados".

Asimismo, aseguró que a partir de la apertura de la Argentina al mundo "se generó este clima que llevó a esta firma del acuerdo que abre una ruta que si se la recorre como corresponde, el país va a poder crecer mucho".



CUMBRE DEL

CAMBIO

Los máximos referentes de Juntos por el Cambio, entre ellos el presidente Mauricio Macri, su compañero de fórmula Miguel Pichetto, y los mandatarios de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, encabezarán la semana próxima una cumbre partidaria en Parque Norte, de cara a las elecciones PASO del 11 de agosto.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 10 en ese predio del barrio porteño de Palermo, donde se reunirán todos los candidatos del país de todas las fuerzas que integran el frente oficialista.

La cumbre se realizará para unificar criterios y delinear estrategias de cara al inicio de la campaña electoral, dejaron trascender fuentes ligadas al jefe de Gabinete Marcos Peña, quien organiza el encuentro junto al presidente del PRO, Humberto Schiavoni.

Se calcula que un total de 4.000 dirigentes de Juntos por el Cambio asistirán a la reunión y trascendió que durante la misma además se emitirán los primeros spots de la campaña para las PASO.