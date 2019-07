Lagarde dejará el FMI para asumir en el BCE Nacionales 03 de julio de 2019 Redacción Por La directora Ejecutiva del FMI pidió licencia porque se trata de un alejamiento temporal. En su lugar asumirá Lipton, actual Nº 2 del Fondo. En la Argentina dicen que no cambia nada en la relación con el organismo.

FOTO NA ULTIMO ENCUENTRO. Lagarde y Macri este fin de semana en Japón, en el marco de la cumbre del G20.

WASHINGTON, 3 (AFP-NA). - La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, anunció el martes que se apartará del cargo durante un tiempo, tras ser nominada para conducir el Banco Central Europeo (BCE). Los líderes de la Unión Europea (UE) anunciaron un acuerdo para llenar los principales cargos en el bloque político y económico, incluida la designación de Lagarde como sucesora del jefe del BCE, Mario Draghi, cuyo mandato de ocho años finaliza en noviembre.

"Me honra haber sido nominada a la presidencia del Banco Central Europeo", dijo Lagarde en un comunicado. "A la luz de eso y en consulta con el Comité de Ética de la Junta Directiva del FMI, he decidido apartarme temporalmente de mis responsabilidades como Directora Gerente del FMI durante el período de nominación", añadió.

Lagarde se aparta de su cargo dos años antes del final de su segundo mandato de cinco años al frente del FMI, lo que derivará en la búsqueda de un reemplazo. Como reemplazante interino, la junta ejecutiva del FMI escogió como reemplazante interino de Lagarde al estadounidense David Lipton, vicedirector gerente de la entidad.

Por tradición, como las instituciones se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, al frente del FMI siempre ha estado un europeo y en el liderazgo del Banco Mundial, un estadounidense.

La nominación ha generado elogios para Lagarde por su papel de líder de la institución tras la crisis financiera mundial.

"Ha sido una tremenda embajadora del fondo, una gran vendedora, una muy buena comunicadora", dijo Mark Sobel, un exfuncionario del Tesoro estadounidense y presidente del Foro de Instituciones Monetarias y Financieras Oficiales.

Sobel dijo a la AFP que Lagarde tiene experiencia en política monetaria incluso aunque nunca dirigió un banco central y, como el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, no es economista. "Ella ha estado involucrada en todo el debate monetario", agregó.

Su segundo mandato en el cargo coincidió con el ascenso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y una ola de confrontaciones entre las principales economías sobre el comercio, que la exministra de Finanzas francesa describió como la principal amenaza para la economía mundial. Lagarde ha reconocido también las tensiones causadas por la globalización, que ha afectado a las industrias y ha marginado a algunos trabajadores.