No afecta el acuerdo Nacionales 03 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El Gobierno consideró ayer que la renuncia de la jefa del FMI, Christine Lagarde, "no cambiará" las condiciones del acuerdo que la Argentina tiene firmado con el organismo multilateral. El convenio suscripto implica una ayuda financiera de US$ 57.000 millones.

Voceros del Ministerio de Hacienda señalaron que la dimisión de Lagarde "no cambia la relación, ni implica cambio alguno en el acuerdo" con el FMI.

Las fuentes de Hacienda señalaron que el ministro Nicolás Dujovne "tiene excelente relación con Lagarde y también con el número dos del organismo, David Lipton", quien quedó temporalmente a cargo del FMI.

Lagarde dejará su puesto en noviembre próximo para ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE).