Conducir sin ver Nacionales 03 de julio de 2019

"Ciego me quedé volviendo de Santa Fe por la ruta 70 con todo el sol de frente a media tarde", señaló un rafaelino en su cuenta de red social. De esta manera buscó ilustrar el impacto de ese sol enrarecido imposible de observar a simple vista y quien se animaba a hacerlo quedaba obnubilado, quizás algo mareado.

Circular por avenida Santa Fe en dirección este - oeste rumbo a la Plaza 25 de Mayo era una complicación para cualquier conductor.

Si bien Rafaela no tenía los mejores puntos de observación para dar cuenta del eclipse solar, cerca de las 18 hs. presentaba un aspecto inusual, con un sol muy brillante sobre el lado oeste y una ciudad que comenzaba a quedar en penumbras. "Parece que se viene la noche un poco antes" comentaron dos adolescentes por calle Sarmiento sobre ese color desacostumbrado que presentaba la ciudad que, a su modo, no escapó al eclipse.