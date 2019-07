A jugarlo sin temores Deportes 02 de julio de 2019 Por Néstor Clivati Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA LAUTARO MARTINEZ. El goleador tratará de inquietar a la defensa de Brasil.

El campeonato los puso en su debido lugar a los popes continentales. Brasil, ganó su grupo y el combinado albiceleste, se quedó con el segundo puesto en su zona y a partir de estas realidades, un cruce previo a la final, se intuía con cierta lógica.

Pues bien, ese pronóstico se confirmó y aquí estamos, parados ante uno de los acontecimientos deportivos más importantes de los últimos tiempos. Es probable que nos hayamos manifestado de una forma similar hace un año, cuando Argentina se medía con Francia por los cuartos de final de la Copa del Mundo en la ciudad de Kazan y que mucho antes, se repitieran expectativas equivalentes, antes de las finales jugadas por nuestro seleccionado en las Copas América de Chile y Estados Unidos, y por su puesto, en la previa del partido frente a los alemanes en Río de Janeiro, para definir nada menos que un mundial.

Sin embargo, y a pesar de todos estos antecedentes, que nos revelan el protagonismo de Argentina en los últimos años, el partido que se va a jugar esta noche en el estadio Mineirao, tiene aditamentos exclusivos e irreplicables ante otros adversarios.

La historia nos golpea cruelmente y repasarla, en todo caso, coopera para encontrar los alicientes que agreguen valor a los esfuerzos y méritos deportivos de un equipo que ha dado señales de crecimiento moderado, sin que estos sean lo suficientemente convincentes como para equipar las fuerzas ante el combinado local.

Esos aspectos espirituales de los que tanto se habla en estas instancias, no se compran a la vuelta de la esquina y tampoco se los incorpora ocasionalmente como quien baja una aplicación en su teléfono móvil; es una consigna que está ligada a las aptitudes y en algunos casos, al temperamento, pero que, no suelen aparecer a pedir de estas circunstancias y es en este punto donde, la capacidad colectiva, busca abrevar allí, el plus para sobresalir frente al oponente, bajo la presión de esa historia y la necesidad de romper esas cadenas de forma impostergable.

El clásico de América se ha convertido en la disputa con mayores rivalidades de este deporte a nivel global; lo acreditan decenas de partidos imborrables y los nombres más selectos. Uno de ellos, Lionel Messi, paradógicamente, carga esta noche, no solo con la necesidad de romper ese maleficio sin títulos con la camiseta de nuestro país, sino de demostrar su prevalencia y su verdadera magnitud, en un torneo en el cual por ahora, se lo ve ausente y solo como una presencia testimonial en los juegos anteriores.

Los condimentos para justificar esta ansiedad, son agregados también por los anfitriones. Brasil, el gran campeón de este deporte, convive desde 2014 con un fantasma que no termina de desterrar. Pese a los cinco títulos mundiales y varias Copas América (ganó las 4 ediciones que se jugaron en este territorio a lo largo de los 100 años de competencia), recibió un revés demoledor, al caer en esta arena de Minas Gerais, por 7 a 1, ante los alemanes; y a partir de ese impacto, nada volvió a ser lo mismo.

En consecuencia, el Mineirao, es un enigma para sus torcedores y ese complejo, podría conspirar en algún punto, para que la producción de este equipo dirigido por Tite, se comporte con ciertas ataduras.

Sería otro golpe a la fuerte autoestima de los brasileños, cimentada por tanta gloria, quedarse afuera de la final, en este estadio y nada menos que frente a su tradicional rival. Estos factores, no necesariamente deben surgir como escollos, está claro, que, aún sin Neymar, las cualidades de media docena de sus jugadores, pueden imponerse con naturalidad, desafiando ese designio que por estas horas, parece cobrar forma física entre los seguidores del scracht.

Argentina debe jugarlo sin temores, en este plantel y en este cuerpo técnico hay poco espacio para achacarles ese pasado frustrante. Excepto Messi, Agüero, Di Maria y Otamendi, ya nada queda de esa resaca deportiva y este dato, puede ser un elemento de peso que convierta esos miedos en fortalezas y deshinbiciones; en definitiva, esto es un deporte donde lo lúdico y lo providencial, en estas instancias de gran paridad, hacen la diferencia.

A cortar los vínculos con ese pasado remoto y traumático, es el momento para recibir el guiño cómplice de la historia.



SCALONI CON UN

NUEVO MISTERIO

El entrenador nacional ha recibido algunos eloGios que lo han estimulado, frente a la tormenta de señales de incredulidad, sobre sus cualidades como jefe de equipo. Esto que parece un elemento externo al juego, entiendo que debería gravitar positivamente, y algo de esto pasó en estos días, donde la prensa y en general, la opinión pública, sin alabarlo gratuitamente, le ha concedido el crédito de convocar y ratificar a un grupo de nuevos valores.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Lautaro Martínez, son productos genuinos promovidos por Scaloni, es verdad, no los descubrió este técnico, pero los ayudó a ganar minutos y no exponerlos. Todos ellos diseñan el nuevo equipo y se han convertido en piezas insustituibles por entrega y una incipiente jerarquía, que no habían encontrado en los jugadores nuevos, sus antecesores.

No sería justo evaluarlos solo por lo que ocurra en el partido de hoy; esta "final anticipada", sube el nivel de exigencias en lo previo y seguramente, en el transcurso de un juego, que según el reglamento, a partir de semifinales, ante una igualdad, habrá que seguir jugando 30 minutos más y todo ese combo de esfuerzos y tensiones, resultan un verdadero misterio, que seguramente, esconde el final de esta historia; para ello, mantendrá hasta el final el dilema de colocar un cambio táctico o ratificar el mismo equipo que le ganó a la vinotinto.

Desde Belo Horizonte, epicentro de los ojos del mundo del fútbol y una sucursal de la liturgia albiceleste, vayan también nuestros buenos deseos, de un final feliz, para que el próximo domingo en el Maracaná, este traiga saudades de un viejo amor perdido.



