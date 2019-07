Sensaciones y sentimientos Sociales 02 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

QUE ESCRIBIRLE A ROBERTO YANES

Es fácil tomar el lugar común de “Escríbeme”, el bolero que lo impuso vertiginosamente como cantante favorito, y por eso contarle por escrito que la preferencia hacia él se mantendrá constante en nuestro canto y sentir, a pesar de que por décadas se apartó de la vida artística y según se dice solo desarrolló, hasta sus últimos días, la tarea de profesor de canto.

Pero hay un desafío de por medio y no lo vamos a eludir: uno de los dos boleros que escribió es emblemático de su modo de ser y de entender el canto y la vida.

“Olvídame si puedes te desafío / arráncate esos besos que te quedaron / como perlas de luna o de rocío / en tus labios de fuego que me besaron / Olvídame si puedes / si lo consigues / puedes decirle al mundo que tus amores / son de una vida breve como las flores “

Las relaciones amorosas entre parejas están habitadas de un sentimiento fuerte, de entendimientos, de hondos contactos donde juegan la voz y una música creada a ese efecto especial. Algo parecido pasa con la relación entre artista y público: si el cantante se muestra genuinamente se notará en la colocación de su voz y en la estética de su canto la esencia de sí mismo y sus sentimientos llegarán directamente a su público sin los protocolares filtros de la razón.

Juguemos ahora, lector atento, con una idea que está flotando. La percepción pura de que exista un contacto profundo –sin que se lo mencione- hace suponer que lo que llamamos casual sea la forma concreta de realizar una no expresada intención profunda.

En el momento en que se conoció “Te desafío” se notó claramente que su voz no tenía ya la frescura y flexibilidad que eran habituales en su canto, conquistador del público ya desde aquella que anticipaba su aceptación sin ser éxito rotundo (¿Dónde estará mi vida?) ¿Por qué no suponer entonces que Roberto Yanés, al advertir que su canto era definitivamente menos fluido, desafió a su público a que no lo olvide?

Roberto César Iannacone nació el 25 de abril de 1932 en Córdoba, en Villa de María del Río Seco (lugar emblemático donde comenzó a vivir también Leopoldo Lugones). Con 24 años se trasladó a Buenos Aires y allí la excelencia de su voz hizo que en muy poco tiempo fuera contratado como solista por el riguroso sello grabador CBS. Desde ese momento el éxito lo acompañó hasta su -ya mencionado- voluntario retiro sin que aparecieran nuevos materiales grabados en las disquerías, especialmente de los emblemáticos –y muchos- éxitos, incluyendo en esto calidad de canto y cantidad de títulos.

La voz de Roberto Yanés fue la conjunción feliz de un generoso caudal sonoro, de canto por sobre todo , sin entrar en el juego del fraseo. Tampoco, a pesar de tenerlo bien alto, no se sintió tentado a lucir su admirable registro sin que el tema en cuestión cantado lo necesitara. En su estilo los tangos que grabó con Astor Piazzolla resultaron enriquecidos manteniendo su esencia.

También lo hemos sentido un compinche sentimental. Era muy fácil adherir a los sentimientos de las historias que cantaba, imaginándonos nosotros en esas situaciones.

Volviendo a lo dicho al principio, de qué le podríamos escribir a Roberto Yanés, hace rato que lo tenemos resuelto.

No hace falta que nos desafíe. Ni se nos ocurre la posibilidad del olvido.