Chaco: el kirchnerismo se inclinó por Capitanich Nacionales 02 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Frente de Todos, que postula a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner como fórmula presidencial, anotó ayer en la Justicia Electoral al intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, como su candidato a senador nacional por Chaco.

Por esta razón, el actual gobernador de la provincia, Domingo Peppo, que en los próximos comicios competirá por el mismo cargo, deberá presentarse con una boleta corta. Luego de varias idas y vueltas, los apoderados del espacio kirchnerista presentaron las boletas para las elecciones, en las que figura el ex jefe de Gabinete como aspirante a la Cámara alta.

Capitanich siempre se mantuvo fiel a la ex mandataria y al Frente para la Victoria, en tanto que Peppo se había acercado al espacio Alternativa Federal, antes de su desmoronamiento. La decisión llega pocos días después de que Cristina Kirchner visitara Chaco para presentar su libro y se da en el marco de la interna local que existe entre los dos dirigentes, que no pudieron llegar a un acuerdo para que el PJ vaya unificado a las primarias.

Entre el público en ese acto estaban tanto Peppo como Capitanich, que se enfrentarán el 11 de agosto en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la categoría de senadores nacionales, pero que el 29 de septiembre competirán por la gobernación.

En aquella ocasión, la ex presidenta no hizo referencia a la política local y se limitó a hablar de la publicación de "Sinceramente" y hacer algunas críticas al Gobierno de Cambiemos.

Para el primer enfrentamiento, Peppo presentó una lista encabezada por él y seguido por Elda Pértile, mientras que los suplentes serán Marcelo "Colo" González y Gladys Soto.

Por su parte, Capitanich hizo lo mismo: se ubicó como primer candidato a senador, acompañado por María Inés Pilatti Vergara, con Antonio Rodas y Claudia Panzardi, como suplentes.

Si bien Peppo compite dentro del Frente de Todos, su boleta no podrá estar adherida a la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, algo que sí hará el intendente de la capital provincial.