Cristina volvió a pedir la suspensión del juicio Nacionales 02 de julio de 2019 Redacción Por POR FRAUDE EN LA OBRA PUBLICA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La ex presidenta Cristina Kirchner, a través de su defensa, planteó ayer la suspensión del juicio oral y público que se lleva adelante en su contra por fraude en la obra pública durante su gestión, que tiene en total 16 acusados.

Carlos Beraldi, abogado de la senadora nacional, inició la ronda de planteos de "cuestiones preliminares" ante el Tribunal Oral Federal 2, luego de que se terminara de leer la extensa acusación de los fiscales, que duró un mes.

El letrado hizo cinco planteos a los jueces, y en el primero argumentó que existe un doble juzgamiento en contra de la ex mandataria, ya que se la investiga en otras causas por asociación ilícita y a raíz de supuestas maniobras similares: "Hay una misma conducta", explicó.

El segundo de los pedidos está vinculado a una supuesta violación de la defensa en juicio, al señalar que la causa está incompleta en el TOF 2, puesto que hay otros acusados que aún siguen investigados y cuya suerte todavía no se definió.

"No puede hacerse el juicio sin la instrucción completa, tiene que estar toda la causa", resaltó Beraldi.

Cristina Kirchner no concurrió ayer a la audiencia porque tenía prevista una reunión en la Cámara alta antes de viajar el próximo viernes rumbo a Cuba para visitar a su hija.

Finalizada la larga lectura de la acusación que llevó un mes de proceso, este lunes se reanudó el juicio con la etapa de lo que se denomina "cuestiones preliminares", el momento en el cual los abogados de los acusados pueden plantear nulidades vinculadas con los actos previos del juicio y cuestionamientos a la integración del Tribunal.

En ese marco, Beraldi sostuvo que hubo una inobservancia de normas procesales y recordó que aún está pendiente de terminar una pericia encargada por el Tribunal a expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia. Esa prueba, que se realizará sobre cinco obras de las 52 que están bajo sospecha y a modo de muestreo, es para establecer si existieron sobreprecios en la misma o bien algún tipo de irregularidad.

La pericia fue pedida por el Tribunal 2 como parte de la instrucción suplementaria y se prevé que los resultados estén en unas semanas. Beraldi reclamó un "procedimiento razonable" y dijo que "la pericia tendría que haber estado antes de comenzar el juicio", ya que hace al "respeto a la defensa en juicio y ejercer el derecho de defensa".



CON DIPUTADOS

DEL PARLASUR

La senadora nacional y candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner recibió ayer en su despacho del Congreso a .a comitiva de diputados del Parlasur encabezados por Jorge Taiana para intercambiar opiniones sobre el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea que el Gobierno festejó y del que el Frente de Todos desconfía.

La audiencia en el Senado le sirvió a la líder de Unidad Ciudadana como argumento válido para ausentarse por tercera vez consecutiva de un juicio en su contra por supuesto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz.

Durante la reunión, los legisladores criticaron duramente el acuerdo de libre comercio con la UE, y le transmitieron a la ex mandataria que una vez entre en vigor "va a condicionar las economías locales" y "a la industria en general de la Argentina".