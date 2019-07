Declaró de interés nacional la app para la detección temprana de cáncer de colon Sociales 02 de julio de 2019 Redacción Por La aplicación que funciona como calculador de pesquisa y vigilancia de cáncer de colon recibió, además, reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y de la Legislatura de Río Negro.

A un año de su lanzamiento oficial, la app CaPtyVa fue declarada de Interés Nacional por la Cámara de Senadores de la Nación, lo que refuerza la importancia de esta herramienta para ayudar a la comunidad médica a detectar de manera temprana los riesgos de un paciente de padecer cáncer de colon.

CaPtyVa es una aplicación de uso médico desarrollada por los doctores Lisandro Pereyra y Leandro Steinberg, socios de ENDIBA (Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires), que funciona como Calculador de Pesquisa y Vigilancia de Cáncer de Colon. Se trata de una herramienta de uso sencillo para cualquier especialista médico, donde con los datos de un interrogatorio con el paciente se puede evaluar el riesgo de padecer cáncer colorrectal.

Al reconocimiento obtenido por el Senado de la Nación en los últimos días, se le suma el de la Legislatura de Río Negro, donde fue declarada de “Interés Científico, Sanitario y Social”, en tanto que la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires brindó su “Beneplácito y Reconocimiento a los Dres. Lisandro Pereyra y Leandro Steinberg por el desarrollo de CaPtyVa”.

El cáncer colorrectal (CCR) suma cerca de 13.500 casos nuevos al año, a pesar de que el 90% de éstos se puede prevenir. Se trata del segundo tipo de cáncer más frecuente en la Argentina (detrás del de mama) y se estima que unas 20 personas por día (casi 7500 al año) fallecen por este tumor, cifra que sólo es superada por el cáncer de pulmón.

Esta realidad refuerza la importancia de contar con una herramienta que ayude a toda la comunidad médica a realizar una pesquisa o vigilancia de sus pacientes con un simple interrogatorio. Más aún si se tiene en cuenta que apenas un 27% de las personas de entre 50 y 75 años se realiza los estudios diagnósticos correspondientes, por lo que la mayoría de los cánceres colorrectales son detectados en etapas avanzadas, lo cual complica enormemente su tratamiento.

“Una de las barreras para que la gente se haga estudios preventivos es el miedo y la vergüenza, pero existe otra, que se da en el consultorio médico”, explica el Dr. Lisandro Pereyra, uno de los médicos responsables de darle vida a CaPtyVa. Muchas veces, “por falta de tiempo u otros factores, los médicos no indagan de manera completa al paciente y, por consiguiente, no pueden evaluar los riesgos para sugerirle realizarse los controles adecuados”, agrega.



¿Cómo funciona CaPtyVa?

CaPtyVa es una aplicación para teléfonos celulares, totalmente gratuita, que puede descargarse de las tiendas de aplicaciones en dispositivos que utilicen Android o IOS. En su base de datos se volcó toda la información contenida en las guías del Instituto Nacional del Cáncer y, a través de algoritmos, asiste a los profesionales de la salud en dos etapas: la de pesquisa (si el paciente nunca fue sometido a un test de tamizaje para CCR) y la de vigilancia (si ya se hizo una prueba y desea saber cuándo debe ser el próximo control).

Su uso sencillo permite que cualquier especialista médico en cuestión de pocos minutos, donde con los datos de un interrogatorio con el paciente, como edad, antecedentes familiares o presencia de algunas enfermedades (como enfermedad inflamatoria intestinal), pueda evaluar el riesgo de padecer cáncer colorrectal. “A medida que se procesan estos datos, el calculador arroja recomendaciones sobre cuándo y cómo comenzar con los estudios”, señala Pereyra.

La aplicación cuenta con el aval científico de la Sociedad Argentina de Medicina y fue incorporada por el Programa Nacional de Prevención del Cáncer de Colon como una herramienta primordial en la lucha contra este tumor. El Dr. Leandro Steinberg revela que, en apenas un año de uso, esta aplicación tuvo más de 14.500 ingresos y cerca de 11.000 consultas finalizadas. Es decir, que 11.000 pacientes tuvieron una evaluación precisa de su riesgo frente al cáncer de colon.

A un año de su lanzamiento, CaPtyVa incorporó nuevas funcionalidades, con el objetivo de optimizar aún más la tarea de los profesionales de la salud y ofrecerles una herramienta precisa, funcional y muy sencilla de utilizar.

Entre sus mejoras y modificaciones se añadió una calculadora de Lynch con los criterios de Amsterdam II, que permite tener alta sospecha de síndrome de Lynch; una calculadora que reúne los criterios de la OMS para Poliposis Aserrada, lo que permite su diagnóstico en pocos pasos; control de carga para asegurar la correcta carga de datos; reporte de errores, que permite al usuario reportar un resultado con el que no esté de acuerdo; compartir resultados y recordatorio al paciente, de manera que, al ingresar la dirección de correo electrónico del paciente, CaPtyVa envía un mensaje personalizado recordando cuando será su próximo estudio.

Además, ha logrado los avales científicos de reconocidas sociedades médicas, como ENDIBA, el Instituto Nacional del Cáncer, la Sociedad Argentina de Gastroenterología, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Coloproctología, la Federación Argentina de Medicina Familiar y General y la Sociedad Uruguaya de Endoscopía.

Por su parte, fue presentada recientemente en el grupo de trabajo de expertos que se realizó en el Simposio Mundial de Prevención de Cáncer Colorrectal, organizado por la Organización Mundial de Endoscopia, que tuvo lugar en la prestigiosa Digestive Disease Week (DDW) en San Diego.