El nuevo Volkswagen T-Cross, desde $ 897.600 Automotores 02 de julio de 2019 Redacción Por La marca alemana inició la comercialización de su B-SUV en nuestro mercado, tras la etapa de preventa en la que se reservaron 500 unidades. Desarrollada sobre la plataforma MQB-A0, llega en cinco versiones en total, con tres niveles de equipamiento y una única motorización –el conocido naftero 1.6 MSI de 110 CV- con caja manual de 5 marchas o automática de 6 velocidades y una importante dotación tecnológica y de seguridad.

Llegó el día. Luego de meses de anticipos, de exhibirlo durante la campaña de verano en Cariló y Pinamar y de anunciar su etapa de preventa con presentaciones interactivas –Pop up stores- en varias ciudades del interior del país, Volkswagen Argentina realizó el lanzamiento oficial del T-Cross con un evento para más de 500 invitados en el Estadio Obras de la Ciudad de Buenos Aires, que se pudo ver en vivo a través de su canal de YouTube: https://www.youtube.com/user/volkswagenargoficial.

Semejante despliegue no es para menos, ya que para la marca alemana se trata de su “lanzamiento del año” y representa su esperada incursión en el competitivo segmento de los B-SUV, dominado desde hace años por la Ford EcoSport y en el que deberá enfrentar además a duros rivales como la Jeep Renegade, Honda HR-V o el Nissan Kicks.

Como aval, el T-Cross inicia su comercialización con un importante precedente: las 500 unidades destinadas a la preventa ya fueron reservadas en su totalidad en sólo un mes: “Los resultados de la preventa son una muestra del éxito de este esperado lanzamiento, quedando demostrada la gran apuesta de la marca Volkswagen en el segmento de los SUV’s”, afirmó al respecto hace unos días atrás Martín Massimino, Gerente General de VW Argentina. Además, también recibió la máxima calificación en las pruebas de Latin NCAP, con 5 estrellas en protección para adultos y 5 estrellas en protección infantil junto con el premio Advaced Award por contar con el sistema de frenado post-colisión. Si bien sus características ya fueron informadas al momento de la preventa, realizamos un repaso por cada uno de estos ítems:



LO NUEVO

Es el lanzamiento oficial del B-SUV de Volkswagen, luego de haberlo exhibido durante la temporada de verano en la costa atlántica y mediante “Pop up stores” en el interior del país durante su etapa de preventa. Tal como señalamos en otros artículos, sus principales atributos son el diseño y la importante dotación tecnológica y de seguridad, aunque con una motorización algo justa y antigua frente a sus rivales. A nivel de diseño, el sector frontal se destaca por contar con un capot alto y una parrilla de formato hexagonal que se une a los faros –con un estilo similar al del nuevo Vento- y las luces antiniebla, que sobresalen del conjunto con un marco cromado, un guiño al T-Roc. De perfil, una línea recorre todo el lateral, aportándole más carácter y se extiende hasta la parte trasera, que tiene como protagonista a una banda reflectante con marco negro que se extiende entre ambos faros. Puertas adentro, su estilo está claramente inspirado en el del Polo, con una distribución de los instrumentos y comandos similar, con los dos grandes displays como protagonistas y las salidas de aire rectangulares en la parte inferior de la consola central. Para diferenciarlos, la plancha frontal y los apliques de los paneles de las puertas tienen una decoración específica. Además, dependiendo de la versión, cuenta con el sistema Ambient Lighting que permite elegir entre varios colores la iluminación del habitáculo. La variante desarrollada para el Mercosur –que al igual que la europea utiliza la plataforma MQB-A0 y se fabrica en Brasil- se destaca por una mayor distancia entre ejes respecto a su par del Viejo Continente (2.651 mm, la misma que la del Virtus), por lo que ofrece una mayor habitabilidad en las plazas traseras.

Dimensiones: el T-Cross regional mide 4.199 mm de largo, 1.760 m de ancho, 1.568 mm de alto y posee una distancia entre ejes de 2.651 mm. La capacidad del baúl es de 373 litros –ampliable a 420 litros variando la inclinación del respaldo de los asientos traseros-.

Versiones: la gama está compuesta por cinco variantes en total, con tres niveles de equipamiento –más un pack opcional para la tope de gama-, una única motorización y dos opciones de transmisión.



EQUIPAMIENTO

* La versión Trendline dispone de llantas de aleación de 16 pulgadas, manijas y espejos en color carrocería, barras de techo en color negro, faros traseros led, DRL de Led, aire acondicionado, dirección eléctrica, radio media plus y 4 parlantes, cierre centralizado y alarma, asientos rebatibles (1/3- 2/3), asiento de pasajero rebatible, volante ajustable en altura y profundidad, piso de carga de baúl variable, computadora de a bordo, volante multifunción, espejos eléctricos con tilt-down, coming and leaving home y espejos con iluminación de cortesía.

* La versión Comfortline suma detalles cromados en la parrilla, sistema multimedia con pantalla táctil de 6,5” y App Connect, 6 parlantes, cámara de retroceso, sensor de estacionamiento trasero, control de velocidad crucero, volante forrado en cuero, difusores de aire traseros con 2 tomas USB y soporte lumbar.

* La versión Highline añade barras de techo en color plata, detalles cromados, llantas de aleación de 17 pulgadas, climatizador digital de una zona, sensor de estacionamiento delantero, sensor de lluvia, sistema de ingreso y arranque sin llave, espejos rebatibles automáticos, luz de ambiente Led, alfombras en tela, tapizado de cuero, palanca de freno y cambios forrada en cuero, tablero digital Active Info Display, sistema multimedia con pantalla táctil de 6,5” con App Connect y navegador.

* Pack Hero (sólo disponible para la versión Highline): agrega techo solar panorámico corredizo, sistema de estacionamiento automático, faros full Led, carrocería bitono (techo y pilares en color negro), espejos exteriores en color negro y llantas de aleación de 17” con detalles en negro.



SEGURIDAD

De serie, todas las versiones disponen de 6 airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos con ABS/EBD, control de estabilidad, sistema de frenado post-colisión, anclajes Isofix/TopTether, asistente al arranque en pendientes, faros antiniebla con función cornering light y estructura reforzada con aceros de alta y ultra resistencia. La versión Highline agrega sensor de presión de los neumáticos y detector de fatiga.

Mecánica: toda la gama cuenta con el conocido motor naftero 1.6 MSI de 16 válvulas -también utilizado por el Polo y el Virtus-, que desarrolla 110 CV y se acopla a una caja manual de 5 velocidades o a una transmisión automática Tiptronic de 6 marchas (con modo secuencial y levas al volante), siempre con tracción delantera.

Colores: ocho opciones disponibles: blanco puro, negro universal, plata sargas, gris platino, azul egeo, rojo carmín, bronce namibia y naranja intenso.

Precios y garantía: Volkswagen T-Cross Trendline 1.6 MSI MT: $897.600; T-Cross Comfortline 1.6 MSI MT: $1.015.939; T-Cross Comfortline 1.6 MSI AT: $1.077.138; T-Cross Highline 1.6 MSI AT6: $1.254.528; T-Cross Highline Pack Hero 1.6 MSI AT6: $1.397.056. Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros