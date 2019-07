Muriel pide a Litoral Gas aportes para nueva red Locales 02 de julio de 2019 Redacción Por “Litoral Gas como máxima beneficiaria, se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde”, expresó el concejal Jorge Muriel respecto a la obra de gasoducto que está en marcha y el proyecto para ampliar la red domiciliaria en esta ciudad que aún debe resolver su financiamiento.

A pesar de las numerosas reuniones que funcionarios de la Municipalidad de Rafaela mantuvieron con directivos de la empresa Litoral Gas, para avanzar en la matriz de financiamiento para la expansión de las redes domiciliarias al 50 por ciento de la ciudad que no cuenta con este servicio, poco se ha avanzado. Mientras tanto, la construcción del nuevo gasoducto regional avanza a paso firme por lo que a partir del 2020 aumentaría considerablemente la capacidad de suministro lo cual permitiría atender toda la demanda de la ciudad.

Sin embargo, para abastecer a los clientes residenciales, comerciales e industriales es necesario expandir las redes domiciliarias, lo cual tiene un costo. ¿Quién lo paga? Está decidido que será a través del sistema de contribución por mejoras, pero el objetivo del Gobierno municipal es reducir el monto a pagar por los frentistas a partir de un aporte extraordinario por parte de la concesionaria, que al fin y al cabo una vez que se habilite la ampliación de las redes aumentará su facturación y sus ingresos. La ecuación es básica: invertir primero para ganar más dinero después.

Sin embargo, las negociaciones se encuentran estancadas incluso con intimaciones en la mesa respecto a la cuestión del financiamiento. Donde si hubo avances es en el desarrollo de los proyectos técnicos en el marco de la planificación para llevar el servicio de gas natural a los barrios que están fuera del área actualmente servida, que se ubica en el sector comprendido entre la ruta 34 al oeste (salvo Villa Los Alamos y Villa Aeroclub), el eje Salva-Brasil al norte; Aconcagua al este y el eje Remedios de Escalada-Fanti hacia el sur.

En reiteradas ocasiones el intendente Luis Castellano manifestó a los concejales la necesidad de formular un reclamo conjunto ante Litoral Gas, para que financie la ampliación de la red domiciliaria, ya que por parte de la empresa no mostraban predisposición para afrontarlo.

“Es un reclamo que venimos haciéndole a Nación desde hace un tiempo, porque en el convenio que hace el Gobierno nacional con la empresa por la red del gasoducto, Rafaela no figura en el plan de inversiones de ampliación de la red domiciliaria, para lo cual fueron incluidas otras localidades de la provincia, por eso creemos que es un justo reclamo el que estamos haciendo”, expresó el vicepresidente 1º del Concejo, Jorge Muriel.

Los frentistas ya tendrán que hacerse cargo de los costos de conexión a la red que serían superiores a 7 mil pesos y además deben cumplir con una serie de requisitos legales y de seguridad para que cada instalación interna sea aprobada, entre ellos costos planos y la instalación debidamente efectuada.

“Indudablemente que lo vuelvo a manifestar, no es un capricho de Rafaela o de su Intendente, es lo correcto, por eso seguramente cuando regresemos del receso legislativo elaboraremos una minuta de comunicación, respaldando los reclamos que ya se vinieron formulando por diferentes vías”, anticipó Muriel.

En tanto una fuente cercana a las autoridades de Litoral Gas, al ser consultada sobre esta situación, dijo que “sobre este tema todavía es muy temprano poder decir algo, porque no está definido si lo va a hacer directamente la localidad o va a haber alguna parte financiada por Litoral, aún no lo sabemos”, expresó, este funcionario al que se le preguntó por este tema.

Litoral Gas es una empresa que inició sus operaciones en 1992 y cuenta con una concesión de 35 años con opción a otros 10 para proveer el servicio en el territorio santafesino y un área del norte de la provincia de Buenos Aires. Al 31 de diciembre del año pasado, cuenta con 626.558 clientes de 89 localidades de Santa Fe -entre ellas Rafaela, claro está- y otros 110.613 en 22 localidades ubicadas en suelo bonaerense. La mayoría accionaria es de la empresa Tibsa Inversora S.A. (posee el 91,66 %), que a su vez es propiedad de International Power S.A., con una participación del 70% y del Grupo Techint a través de su empresa Tecpetrol Internacional S.L., propietario del 30 % restante de las acciones.