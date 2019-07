Ian Reutemann en otra gran labor en el Mouras Deportes 02 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTOS FACEBOOK PODIO. Ian Reutemann fue segundo en La Plata. EN ACCION. El piloto de Humboldt con el Dodge que corre en el TCP Mouras.

Ian Reutemann, el juvenil piloto oriundo de la localidad de Humboldt, cumplió otra destacada actuación en la octava fecha del TCP Mouras, que se disputó el pasado fin de semana en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata.

En la final, con su Dodge, ocupó el segundo lugar, escoltando a Otto Fristzler (Ford), mientras que el tercer escalón del podio fue para Fernando Iglesias (Chevrolet).

Reutemann, que todavía no pudo ganar esta temporada, se ubica segundo en el campeonato, que lidera Fritzler.

TCP Mouras (final - 16 vueltas): 1º Otto Fritzler (Ford), en 31m33s444, a un promedio de 133,851 Km/h; 2º Ian Reutemann (Dodge) a 786 milésimas; 3º Fernando Iglesias (Chevrolet) a 9s975; 4º Matías Frano (Dodge) a 11s075; 5º Ramiro Granara (Dodge) a 22s425; 6º Franco Deambrosi (Ford) a 26s746; 7º Gabriel Acosta (Chevrolet) a 58s287; 8ª Ianina Zanazzi (Chevrolet) a 58s891; 9º Emmanuel Novo (Chevrolet) a 59s388 y 10º Juan Nimo (Chevrolet) a 1m08s522.

TCP Mouras (campeonato): Otto Fritzler 300,50 puntos; Marcos Castro 277; Ian Reutemann 261; Juan Ignacio Maceira 249,5; Ramiro Granara 237,50; Fernando Iglesias 237; Matías Frano 232; Maximiliano Feito 222,50; Nicolás Morán 219 y Dino Pieraligi 217.



MAS RESULTADOS

También hubo actividad para las categorías TC Pick Up y TC Mouras en la capital de la provincia de Buenos Aires, registrándose las siguientes clasificaciones:

TC Pick Up (final - 16 vueltas): 1º Juan Pablo Gianini (Ford), en 27m09s166, a un promedio de 150,971 Km/h; 2º Nicolás Pezzucchi (Ford) a 1s349; 3º Matías Rodríguez (Fiat) a 1s738; 4º Andrés Jakos (Toyota) a 2s287; 5º Valentín Aguirre (Nissan) a 2s409; 6º Esteban Gini (Toyota) a 3s089; 7º Guillermo Ortelli (Nissan) a 3s333; 8º Juan Manuel Silva (Ford) a 4s114; 9º Norberto Fontana (Nissan) a 4s408 y 10º Diego Martínez (Ford) a 7s079.

TC Pick Up (campeonato): Nicolás Pezzucchi 85 puntos; Andrés Jakos 79; Valentín Aguirre 78; Juan Pablo Gianini 68 y Juan Manuel Silva 55.

TC Mouras (final - 17 vueltas): 1º Marcos Landa (Torino), en 30m08s368; a un promedio de 148,908 Km/h; 2º Lucas Carabajal (Chevrolet) a 6s284; 3º Pedro Boero (Dodge) a 9s378; 4º Maximiliano Vivot (Chevrolet) a 11s403; 5º Lucas Panarotti (Dodge) a 12s129; 6º Lucas Granja (Chevrolet) a 12s460; 7º Nicolás Impiombato (Chevrolet) a 17s422; 8º Juan José Tomasello (Chevrolet) a 14s952; 9º Leonardo Nowak (Chevrolet) a 25s355 y 10º José Palazzo (Dodge) a 25s356.

TC Mouras (campeonato): José Palazzo 297,50 puntos; Lucas Panarotti 283,50; Daniel Nefa 270,50; Lucas Granja 233,50 y Lucas Carabajal 222,50.