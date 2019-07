Racca, Liporace y Protti ya se sumaron a los trabajos

Recién comienza el mes de julio, todavía falta un mes y medio para el inicio del torneo de la B Nacional (sería el 17 de agosto) y Atlético de Rafaela comienza a sumar varias caras nuevas.

El entrenador Walter Otta ya cuenta con tres de los cinco refuerzos que se confirmaron el último fin de semana, sumándose a última hora el delantero Alan Bonansea. El de Villa Gobernador Gálvez, de 23 años, viene de jugar en Mitre de Santiago del Estero en donde anotó 5 goles en 17 partidos disputados. Con su metro 91, llega para reemplazar a Matías Quiroga en la ofensiva albiceleste.

Bonansea, junto a Leonardo Acosta, delantero proveniente de Almagro, se sumarán a la “Crema” en el transcurso de la semana.

Desde ayer ya lo hicieron los defensores Franco Racca (ex Morón) e Ignacio Liporace (ex Brown de Adrogué), más el delantero Ijiel Protti (ex Villa Dálmine). Los tres, junto a Marco Borgnino, llevaron adelante diferentes tareas físicas y algunos trabajos con pelota junto al resto de sus compañeros en el predio del Autódromo, donde se desarrolla la pretemporada.

Racca (27 años) es marcador central, mientras que Liporace (27), se desempeña como defensor por el sector izquierdo. Por su parte, Protti (24), de 1,75m, es centro delantero, también puede cumplir la función de doble 9.

El resto del grupo, incluidos Renso Pérez y Junior Mendieta, las otras caras nuevas, desarrollaron diferentes trabajos con pelota y de definición. El tucumano Joaquín Quinteros, el que completa hasta el momento la nómina de los ‘nuevos’, trabajó en kinesiología ya que sufrió un desgarro en el isquiotibial de su pierna izquierda y tendrá un par de semanas de recuperación.

Por el momento, Otta ya tiene ocho refuerzos a los que aún restan sumárseles tres o cuatro nombres más. Entre los puestos que se buscan son defensor y mediocampistas.