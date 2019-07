Higuaín no sigue en Chelsea Deportes 02 de julio de 2019 Redacción Por El club inglés decidió no activar la cláusula de compra y el argentino volverá a la Juventus.

Ayer, el Chelsea anunció que Gonzalo Higuaín no será tenido en cuenta y dio por terminado el préstamo que vinculaba al futbolista con el club desde finales de enero de este año. El delantero argentino había llegado como cedido de la Juventus y con una opción de compra que la institución inglesa prefirió no utilizar.

El ex goleador del Real Madrid había llegado con la confianza de Maurizzio Sarri, quien lo había dirigido en el Napoli. Por eso, el elenco londinense le había preparado un contrato de 305.000 euros por semana, es decir, 14,6 millones al año. Así, su salario sólo era superado por los de Alexis Sánchez (Manchester United), Mezut Ozil (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United) y Kevin de Bruyne (Manchester City).

Sin embargo, Higuaín no estuvo a la altura: disputó 18 partidos, tres como suplente, y marcó apenas cinco goles. Comenzó siendo titular y en apenas un puñado de encuentros encontró su lugar en el banco de suplentes. El argentino podrá decir que a pesar de esto pudo cosechar la Europa League, certamen en cuya final ante el Arsenal ni siquiera entró un minuto al campo de juego.

Lo llamativo del anuncio es que el Chelsea sufrió una sanción de la FIFA y no podrá incorporar jugadores en los próximos dos mercados de pases. Por eso se especulaba con que la diligencia iba a mantener al delantero entre sus filas.

Higuaín volverá entonces a la Juventus, y afortunadamente para él, el nuevo director técnico es Sarri, quien ya anticipó en conferencia de prensa que planea recuperarlo futbolísticamente y convertirlo en socio de Cristiano Ronaldo.