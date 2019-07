Bonadio citó como testigo a Fernández Nacionales 02 de julio de 2019 Redacción Por En la causa que investiga el Memorándum con Irán.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El juez federal Claudio Bonadio citó ayer al precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, para que declare como testigo en la causa que investiga el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA a través de la firma del memorándum.

La decisión surgió luego de que el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner ratificara sus críticas al pacto que firmó su actual compañera de fórmula, Cristina Fernández, con el país islámico, y que luego fue declarado inconstitucional por el Congreso argentino.

El postulante presidencial fue convocado como testigo para el próximo 10 de julio, señalaron fuentes judiciales.

Bonadio, que tiene a su cargo la denuncia por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA iniciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, ya había pedido el desafuero y la prisión preventiva contra la actual senadora de Unidad Ciudadana, acusada en un primer momento de traición a la Patria por la firma de ese tratado de entendimiento, aunque luego la carátula fue cambiada a "encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

Si bien la causa pasó a manos del Tribunal Oral Federal 8, que prepara el juicio contra la ex presidenta, Bonadio todavía puede pedir medidas de prueba en el marco de la instrucción.

En ese contexto, el magistrado decidió llamar a declarar a Alberto Fernández, que este domingo durante una entrevista televisiva, volvió a criticar el memorándum con Irán, aunque aclaró que, para él, su compañera de fórmula no incurrió en ningún delito.

El pasado 26 de febrero, Fernández también había apuntado al memorándum, y durante una entrevista habló de "encubrimiento" como posible motivo de la rubrica del acuerdo con Irán.

Por esa nota que le hizo el periodista Nelson Castro, el abogado de familiares de víctimas del atentado, Tomás Farini Duggan, había pedido que lo citaran. Bonadio convocó también a Castro para declarar como testigo el 11 de julio.