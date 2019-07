La recaudación aumentó 52,1% Nacionales 02 de julio de 2019 Redacción Por SE RECUPERA FRENTE A LA INFLACIÓN

FOTO NA LEANDRO CUCCIOLI.

BUENOS AIRES, 2 (NA).- La recaudación de junio alcanzó los $ 454.442,1 millones, con un aumento interanual del 52,1 por ciento, informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En el primer semestre, los ingresos fiscales llegaron a los 2 billones 278.741,6 millones de pesos, con un alza del 45,4% respecto del mismo período del 2018.

El titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, señaló que si bien la recaudación aún está por debajo del nivel de inflación interanual, la "tendencia de los ingresos tributarios es positiva, y muestra que se está recuperando". Resaltó que la recaudación logró en junio la "menor brecha respecto de la inflación desde agosto pasado" y que eso "tiene que ver mucho con la mejora en la actividad económica".

El funcionario explicó que por el cambio en la metodología de la distribución de los planes de facilidades de pago redujo los ingresos por IVA, Ganancias, Seguridad Social y Bienes Personales de este año".

Cuccioli dijo que en junio del año anterior "se contabilizaron los ingresos de dos cuotas juntas de estos planes, mientras que el mes pasado se computó una cuota solamente", aunque el cambio no influyó en la comparación de la recaudación total sino en los ingresos de los impuestos en particular.

En el IVA, con ingresos por 127.408 millones de pesos, el incremento fue del 38,3% y si no se considerara ese cambio, las compensaciones netas realizadas, ni los dos días hábiles menos de recaudación, la variación interanual habría sido de 46,4%.

En particular, el IVA Impositivo, que mide el comportamiento del mercado de consumo interno creció 43,4%, en tanto que el IVA Aduanero aumentó 31,1%.

En Ganancias, con ingresos por 136,854 el alza fue del 51,5% al operar en junio el vencimiento del pago del saldo de declaración jurada de las personas humanas, del impuesto a la renta financiera y de la venta de inmuebles por el período fiscal 2018, junto con el primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre por el período fiscal 2019.

Por débitos y créditos el impuesto recaudó 27.331 millones, con una suba del 35,5%, con un día hábil menos de recaudación respecto del año anterior y compensaciones realizadas.

En la Seguridad Social se registró un aumento del 32% interanual, con ingresos por 92.133 millones.

En el comercio exterior, los derechos de Exportación crecieron el 163,1%, mientras que los de Importación aumentaron el 55,5%, con una recaudación por ambos conceptos de de 41,306, de los cuales 28.223 correspondieron a las ventas al exterior.

En Bienes Personales, los ingresos crecieron el 78,6%, por el vencimiento de la declaración jurada de personas humanas y por acciones y participaciones societarias del período fiscal 2018.