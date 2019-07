La cuarta del Clausura Deportes 02 de julio de 2019 Redacción Por LIGA RAFAELINA DE FÚTBOL

FOTO FACEBOOK DE LOCAL. / Uno de los equipos del 'León' que recibió a Unión de Sunchales en el Soltermam.

Las Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol disputaron la cuarta fecha del torneo Clausura en donde se anotaron 58 goles, más 25 tantos en las dos categorías de Infantiles que son competitivas.

En total, treinta y dos partidos. A continuación todos los resultados, goles y lo que se le viene a cada elenco:



Quinta División: Dep. Libertad 3 (Alfio Lehmann, Bladimir Duarte y Conrado Botto) – Sportivo Norte 0, Peñarol 2 (Ezequiel Cabral y Lazaro Alfonso) – Ind. San Cristóbal 0, Atlético de Rafaela 0 – Brown 0, Argentino Quilmes 0– Ferrocarril del Estado 5 (Matías Clemenz, Ivo Corbalán, Agustín Lusso, Angel Monges y Lisandro Landriel), 9 de Julio 0 – Unión 2 (Leider Fissore x 2).



Sexta División: Dep. Libertad 1 (Francesco Toldo) – Sportivo Norte 0, Peñarol 1 (Nicolás Gallardo) – Ind. San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 – Ferrocarril del Estado 1 (Uriel Sandoval), 9 de Julio 0 – Unión 4 (Agustín Centurión, Matías Loto, Juan Nievas y Julián Kerk). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Séptima División: Dep. Libertad 5 (Nahuel Lescano, Axel Grabenvarter x 2, Tiago Avanatti y Ulises Reynoso) – Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito), Peñarol 2 (Luis Aguirre) – Ind. San Cristóbal 1 (Xuan Abregu), Atlético de Rafaela 3 (Teo Comini y Alejo Manna x 2) – Brown 1 (Fabricio Sacco), Argentino Quilmes 2 (Nicolás Aiassa) – Ferrocarril del Estado 3 (Santiago Ferri, Agustín Torres y Santiago Parola), 9 de Julio 2 (Diego Castro y Matías Mendoza) – Unión 2 (Mateo Duarte y Federico Salame).



Octava División: Atlético de Rafaela 0– Brown 0, Argentino Quilmes 2 (Alejandro Fumilla y Agustín Pereira) – Ferrocarril del Estado 1 (Alexis Acosta), 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma) – Unión 0. Al Dep. Libertad y a Peñarol les dieron los puntos ya que Sportivo Norte e Independiente San Cristóbal, respectivamente, no presentaron las divisionales.



Novena División: Dep. Libertad 2 (Nahuel Grabenvarter y Fabricio Ronco) – Sportivo Norte 0, Peñarol 2 (Marcelo Alfonso y Elías Hastafa) – Ind. San Cristóbal 1 (Mauricio Mancilla), Atlético de Rafaela 4 (Gianluca Amadio, Tomás Pérez, Ignacio Zehnder y Nicolás Dominino) – Brown 1 (Javier Alegre), 9 de Julio 0– Unión 1 (Diego Ruata). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.



Novena Especial: Argentino Quilmes 1 (Jeremías Ludueña) – Ferrocarril del Estado 0, 9 de Julio 0 – Unión 1 (Conrado González).



Categoría 2007: Ind. San Cristóbal 0 – Peñarol 0, Brown 0 – Atlético de Rafaela 3 (Juan Argañaráz, Rodrigo Ballejos y Matías Herrero), Ferrocarril del Estado 2 (Mauricio Cardozo x 2) – Argentino Quilmes 0, Unión 5 (Lautaro Inderkumer x 2, Lorenzo Alemani x 2 y Maximiliano Gianti) – 9 de Julio 0. Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Categoría 2008: Sportivo Norte 0– Dep. Libertad 1 (Mateo Fessia), Ind. San Cristóbal 3 (Yonatan Nuñez y Maicol Bracaccini x 2) – Peñarol 1 (Kevin Vera), Brown 0 – Atlético de Rafaela 5 (Simao Zamora x 2, Antonio Condrac, Diego Maciel y Bautista Barlasina), Ferrocarril del Estado 1 (Santiago Cejas) – Argentino Quilmes 0, Unión 4 (Alexis Ledesma, Valentín Milanese, Gerónimo Autino y Stéfano Casale) – 9 de Julio 0.



Próxima fecha (5°): Ferrocarril del Estado vs 9 de Julio, Brown de San Vicente vs Argentino Quilmes, Independiente San Cristóbal vs Atlético de Rafaela, Sportivo Norte vs Peñarol, Ben Hur vs Deportivo Libertad. Libre: Unión de Sunchales.