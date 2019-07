Proponen que parte de la Tasa y del DReI vaya a los Bomberos Voluntarios

Los Concejales del bloque de Cambiemos (María Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Marta Pascual, Ana Carina Visintini, Raúl Bonino y Hugo Menossi) presentaron un proyecto de ordenanza en donde proponen que "el 1,50% del monto recaudado en concepto de Tasa General de Inmuebles y Derecho de Registro e Inspección como aporte, destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela para la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos".

Este dinero correrá como un "aporte no reintegrable", es decir, no es un crédito. Y comenzaría a regir a partir del 2020.

Si se toma como parámetro de estimado para el presente año para ambos conceptos (TGI en unos $ 200 millones y DReI, $ 300 millones), podemos estimar que, al menos, recibirían 7,5 millones de pesos anuales.

Los macristas marcan que "los importes percibidos en dicha cuenta sólo podrán girarse con destino al aporte mencionado y previa autorización de los representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Municipal designados al efecto y del Presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Rafaela".

Al mismo tiempo, determinan que "anualmente, y antes del 30 de abril de cada año, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela elevará a este Concejo Municipal y al Departamento Ejecutivo Municipal el balance del período de dicha institución firmado por sus autoridades y aprobado por la asamblea como así también el programa de inversiones, equipamientos y elementos a incorporar. En igual fecha deberá informar por los medios masivos de la ciudad, el destino de los fondos transferidos en virtud de la presente Ordenanza".

Si se llegara a comprobar que no se usan para lo establecido por la ordenanza, "la Municipalidad podrá suspender la aplicación del aporte, informando dicha circunstancia al Concejo Municipal".

Además, sostiene que se deberá firmar un convenio entre el DEM y los Bomberos Voluntarios "a los efectos del perfeccionamiento de la presente norma".

En los considerandos, marcan que "este Concejo Municipal ha llevado adelante una reunión con el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela y con su Jefe de Cuerpo Activo a fin de conocer la situación del servicio de Bomberos Voluntarios y concluimos en la necesidad de que la prestación de su servicio sea óptima para la comunidad en su conjunto" y que en dicha reunión se nos manifestó la necesidad de contar con un ingreso anual fijo y no depender exclusivamente de rifas y subsidios de los gobiernos de turno".

"La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rafaela tiene costos fijos de alquiler, combustible, seguros, teléfono, capacitación a los agentes, uniformes y calzados, y demás gastos imprescindibles para que dicha institución siga funcionando" y que "también se nos ha comunicado la falta de recursos para llevar adelante operativamente sus funciones".

"De los datos aportados por la institución se deduce la necesidad de colaborar de manera regular y continua con un aporte dinerario a los efectos de subsanar los problemas surgidos en concepto de falta de recursos", sostienen y agregan que "esta escasez se traduce en inconvenientes para afrontar situaciones tales como: compra de vestimenta adecuada para bomberos voluntarios, adquisición de nuevas unidades, compra de herramientas específicas para la prestación del servicio, mantenimiento edilicio y de funcionamiento de la institución, etc".

"Conforme a lo analizado sobre el funcionamiento de Bomberos Voluntarios se desprende que el financiamiento es escaso y peligra la estabilidad del servicio", indican y que "a los argumentos esgrimidos respecto de la falta de recursos se suman situaciones fortuitas que produjeron como desenlace la rotura de unidades y herramientas que habitualmente utiliza Bomberos Voluntarios, dejando a la ciudad al desamparo ante una eventual contingencia".

Marcan que "atento a los últimos incendios de gran magnitud acaecidos en nuestra ciudad durante los últimos 9 años, resulta necesario dotar a Asociación de Bomberos Voluntarios con el equipamiento suficiente que permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción en el que prestan el servicio público como Bomberos Voluntarios. Así, la operatividad del cuartel de Bomberos Voluntarios estará fuertemente ligada a la efectiva concreción de adquisiciones orientadas al equipamiento que permita disponer de capacidades suficientes para afrontar los eventos adversos caracterizados en su jurisdicción" y que por eso "ha salido a la luz nuevamente los reclamos por parte de la comunidad, como en el año 2009, sobre que ni Bomberos Voluntarios ni Bomberos Zapadores tienen el equipamiento necesario que hoy debería tener Rafaela por ser una ciudad con más de 100.000 habitantes, 550 establecimientos industriales, con edificios en altura, etc., lo que demuestra la situación crítica que estamos atravesando respecto de ese tema".

En tal sentido, marcan que "localidades como Sunchales, San Jorge, Venado Tuerto, Esperanza, Las Parejas, Cañada de Gómez, entre muchas otras, reciben importantes aportes mensuales por parte de los municipios".

También citan una declaración del Intendente Luis Castellano “...este tiene que ser un llamado a que todos puedan colaborar... el Estado tiene que estar acompañando. Yo lo siento como una obligación", sostuvo el mandatario.