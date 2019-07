"El banco rojo busca generar un espacio de sensibilización"

Nuestra ciudad se sumó ayer a la red de ciudades que participan del Proyecto Banco Rojo, con el objetivo de concientizar sobre la violencia de género y aportar información para la prevención.

Todo comenzó el año pasado, cuando el Concejo Municipal de Rafaela aprobó a partir de una iniciativa de la Asociación Civil Florentina de esta ciudad un proyecto para solicitar al Departamento Ejecutivo que instale en una de las plazas un banco rojo "en memoria de las víctimas de violencia de género".

"El banco rojo lo que busca es generar un espacio de sensibilización y prevención de violencia hacia las mujeres. Este flagelo que no solamente sufrimos en Rafaela, en la Argentina sino que a nivel mundial es una de las causantes más importante o quizá la más de las muertes de las mujeres", expresó Soledad Comini, a cargo de Florentina, una Asociación que en nuestra ciudad fue creciendo a medida que fue pasando el tiempo y ayudando a muchas mujeres que sufrieron violencia de género.

En tanto, dijo ayer que "este proyecto del banco rojo lo presenta la Asociación Civil Florentina, donde el año pasado fue votado por unanimidad y que recién este año podemos implementarlo", sostuvo. El banco se encuentra muy cerca del Punto Sano.

Recordemos que Florentina presentó el proyecto en el 2018 en el Concejo y que el mismo fue tomado por la concejal Alejandra Sagardoy y aprobado por unanimidad.

En el acto de colocación estuvieron Lucía Berman, Leticia Cravero, Belén Novoa, quienes fueron parte muy importante de esta iniciativa.

"Este es un espacio que busca generar nuevas relaciones, sanas, constructivas y de igualdad, que es lo fundamental para terminar con la violencia hacia las mujeres" , dijo Comini y agregó que "consideramos que debemos trabajar en forma conjunta, lo público y lo privado, las asociaciones civiles y el Estado. Nuestro problemas no lo solucionamos solos, sino en forma conjunta para tener políticas a largo plazo", finalizó.



DISCURSO

Durante el acto realizado en la ciclovía, donde participaron los concejales Evangelina Garrappa y Alejandra Sagaroy y otros dirigentes sociales, se repasó algo de historia y se comentó como esta iniciativa, "La panchina rossa" surgió en Italia y el Banco Rojo representa un emblema universal del lugar ocupado por la mujer que fue víctima de femicidio y lleva ese color como primer símbolo utilizado para demostrar públicamente la violencia contra la mujer, un color para representar la sangre derramada de las víctimas.

"Así mismo representa la herida sangrante de nuestra sociedad. En contraposición a la violencia que se expresa en la frase que lo define: en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas o por el solo hecho de ser mujer", leyeron durante el encuentro.

Esta idea migró a nuestra tierra por iniciativa de la licenciada y especialista en violencia familiar Elisa Mottini, quien inauguró el primer banco en las instalaciones del Hospital Alvarez en Bs As, junto a un equipo de alumnos, médicos y la presencia y el acompañamiento de la Sra. Beatriz Regal, madre de Wanda Tadei (víctima de femicidio en el año 2010 y caso que marcó un punto de inflexión en nuestro país en esta problemática.

En la actualidad hay alrededor de doscientos bancos distribuidos en la Argentina y en Rafaela ayer se sumaron transmitir éste mensaje preventivo, de concientización, de lucha y en memoria por las que ya no están. Es también la demostración de un trabajo conjunto con los diferentes niveles del Estado local y Asociación Civil: Florentina, Concejo Municipal y Oficina de Violencia de Género Municipal.

El Banco Rojo es un símbolo que no se agota en sí mismo ya que debe ser acompañado con políticas activas y transversales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia las mujeres.

Agradecieron ayer especialmente al Liceo Municipal “Miguel Flores” dependiente de la secretaria de cultura a la Profesora Lucia Berman por la intervención artística y a sus colaboradoras Leticia Cravero y M. Belen Novoa.