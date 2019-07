Las mujeres trabajan más que los hombres

BUENOS AIRES, 1 (NA). - A pesar de la creencia contraria, las mujeres trabajan más horas que los hombres en la Argentina, según un estudio divulgado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). El dato figura en el informe "Empleo y trabajo no remunerado. Una mirada en profundidad sobre la distribución del trabajo remunerado en el Conurbano Bonaerense".

En los terceros trimestres de 2017 y 2018, el 93% de las mujeres del país se encontraba ocupada o en búsqueda de empleo, o realizaba tareas de trabajo no remunerado como "llevar adelante una casa, cuidar ancianos y chicos".

En el caso de los hombres, el estudio elaborado por la UCA marcó un 86,2%. Los autores del trabajo advirtieron cómo debe medirse la tasa de actividad en el mercado de trabajo: gente que trabaja y/o busca empleo. Consideraron que la forma de medirlo actual "favorece siempre a los hombres: a nivel país, el 80,6% estaría ocupado en el sentido clásico; de ellas, el 47,5%". "Hay una falacia instalada de que mayormente los hombres traccionan el motor productivo nacional, pero es al revés", sostiene el estudio.

Cecilia Tinoboras, socióloga del equipo de autores del informe de la UCA, se quejó de que se haya instalado la idea de que "la producción y reproducción de la economía de un país pasa por el mercado de trabajo". "Hay toda una esfera del trabajo de producción y reproducción de la sociedad que no está en el mercado laboral sino en los hogares. En general lo hacemos las mujeres. Por eso generamos una variable nueva, que es la tasa de actividad integrada", explicó.

Dijo que en el estudio se consideró activas a las personas que "trabajan en el mercado, las que buscan trabajo y las que realizan tareas no remuneradas. Cuando vas a las tasas estadísticas considerando la actividad bajo esos términos, es mayor entre las mujeres, con lo que la idea de que la mujer está afuera de la producción y no contribuye al mercado se vuelve falsa".

Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA, sostuvo que las tasas de actividad, que tienden a ser muy superiores en los hombres, se equiparan con el nuevo enfoque. "Es otra manera de analizar las tasas de actividad en el mercado de trabajo. Aquí lo que estamos viendo es la tasa de actividad en el proceso de reproducción, y las mujeres tienen un papel destacado, en especial en las tareas domésticas más intensivas", señaló.

Pero el problema más serio detectado por la UCA es que si bien las mujeres llegan al 93% en la tasa de actividad, una parte de ese trabajo está socialmente reconocido como tal, pero otra gran parte no.

"La realización de tareas domésticas intensivas entre las mujeres es 2,8 veces la de los varones" a nivel nacional, indica el informe que promete generar polémica.