Obra de cloacas y pavimento: “el proceso fue transparente” Locales 01 de julio de 2019 Redacción Por Así lo expresó el presidente de la comisión vecinal de barrio Villa Aero Club, Julio Perino. “El sustento de la democracia es aceptar lo que decide la mayoría. Si el 80 por ciento estaba de acuerdo en que la obra debía realizarse, hay que aceptarlo”, completó.

FOTO PRENSA MUNICIPAL GRAN ESTRUCTURA. La obra se compone de la construcción de los desagües cloacales, compuesta por redes de cañerías de P.V.C.

Las cloacas y pavimento para los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club están marcha. Las máquinas se encuentran trabajando en el sector realizando las tareas correspondientes. La obra se compone de la construcción de los desagües cloacales, compuesta por redes de cañerías de P.V.C. Los trabajos comprenden, además, la ejecución de bocas de registro, rotura y reparación de veredas y pavimentos, y las conexiones domiciliarias para los vecinos.

Hasta el momento las tareas se desarrollaron en las calles Santos Dumont, desde Palmira de Arco hasta Las Araucarias; Luchetti desde Palmira de Arco hasta los Cedros; y Palmira de Arco, Mársico, Nosti, Guaraní, Pucará y Los Cedros desde Santos Dumont hasta Luchetti.

Sin embargo, un grupo de vecinos manifestó su disconformidad respecto a la obra de pavimento. Por este motivo, el presidente de la comisión vecinal de barrio Villa Aero Club, Julio Perino, y la secretaria de Auditoría y Control de Gestión de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, brindaron explicaciones acerca del tema y cómo fue el proceso para llegar a la ejecución de la obra.

“La obra de cloacas es para los dos barrios y hay un sector para el cual el municipio resolvió renovar el pavimento. No es repararlo sino hacerlo de nuevo porque son obras que, de acuerdo al punto de vista del municipio, tiene un estado de deterioro que no permite repararlo sino que se debe hacerse de nuevo. Hay frentistas que están afectados por una sola de las obras, solo de cloacas, y otros que están afectados por ambas, obviamente con un costo diferente”, aclaró Hugo Perino en La Mañana de ADN.

Además dijo que "los que pagan cloacas y pavimento son aproximadamente el 30 por ciento, son directamente beneficiados de la obra. Nosotros venimos con esto hace un año y medio y el tema aparece recién ahora. Entonces yo digo, el vecino que recibió la boleta que decía cloacas y pavimento desde el día uno, ¿por qué esperó 18 meses para manifestarlo si no estaba de acuerdo?”, expresó el vecinalista.

También dijo que “el proceso fue transparente y si esto se hubiera canalizado en su momento por las comisiones vecinales, se habría podido manejar de otra manera. En su debido momento se presentó un registro de oposición de las obras. Yo estoy en la comisión vecinal desde el año 2006 y el nivel de participación generalmente es muy escaso, la gente se queja pero no se involucra”, señaló.

En tanto, enfatizó: “Nosotros somos un barrio considerado residencial y es uno de los pocos que aún no tiene cloacas, entonces creo que es obvia la necesidad sanitaria, sobre todo en períodos de mucha lluvia, por eso buscamos de distintas formas la posibilidad de que se concrete”, dijo y añadió que “el municipio ofreció 48 cuotas y ahora lo está extendiendo a 60, por lo cual la posibilidad de pago estaría resuelta. El tema es que hay vecinos que directamente no quieren la obra. En este sentido, sentenció: “El sustento de la democracia es aceptar lo que decide la mayoría. Si el 80 por ciento estaba de acuerdo en que la obra debía realizarse, hay que aceptarlo. Pero entiendo que hay que buscar un equilibrio en la forma de pago”.



PROCESO PARTICIPATIVO

A su turno, Amalia Galantti afirmó que "para nosotros es una sorpresa que después de dos años de un proceso participativo, transparente y absolutamente abierto a los vecinos, nos hagan este tipo de planteos. Tuvieron muchas instancias previas para hacerlo, por eso nada nos hacía suponer que nos íbamos a encontrar con esto. Hay un procedimiento que cumplió con todo lo que exige la normativa”, analizó.

La funcionaria relató cómo fue el proceso de trabajo junto a los vecinos. El registro de oposición “se abrió desde el 15 de marzo hasta el 5 de abril del año 2018. Son 1.100 catastros alcanzados por las obras. El porcentaje del registro de oposición fue del 12 por ciento y se necesita el 40 por ciento para oponerse a la obra”, manifestó y agregó que “hubo otras instancias como el período de ahorro previo donde se había fijado un porcentaje que debía cobrarse en 10 cuotas de ahorro previo, que se alcanzó incluso antes de haber cumplido el plazo. Esto también demuestra una voluntad por parte de los vecinos respecto de la obra”, estableció.

Sobre los encuentros dijo que “algunas reuniones que tuvimos con la comisión de seguimiento las hicimos abiertas para que los vecinos pudieran asistir, pero ninguno se hizo presente. Por lo contrario, teníamos vecinos que pedían que empezáramos lo antes posible con la obra porque el estado de las calles es preocupante para ellos”, declaró.

Por eso, remarcó que “legalmente, el proceso fue prolijo y transparente. Hubo un trabajo previo con los vecinos y un importante trabajo del Área de Relaciones Vecinales de contactarse con todos los beneficiarios antes de enviar las facturas preventivas”, dijo.