Cristina no va al juicio pero sí viajará a Cuba Nacionales 01 de julio de 2019 Redacción Por Suspenderá sus actos de campaña para visitar a su hija.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La precandidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Kirchner, viajará este martes a Cuba para visitar a su hija, Florencia, que se encuentra realizando un tratamiento médico en ese país. Por esta razón, la ex jefa de Estado y actual senadora nacional suspenderá por unos días su campaña de cara a las próximas elecciones nacionales.

De acuerdo con lo que trascendió, por la mañana del 2 de julio la dirigente opositora abordará un vuelo que la llevará hasta la ciudad de La Habana. En la capital cubana tiene previsto quedarse unos ocho días, el tiempo máximo que le permitió ausentarse de la Argentina el Tribunal Oral Federal 2, que la investiga por presunto fraude en la obra pública.

En el marco de esa causa, Cristina Kirchner está siendo juzgada por licitaciones que se le dieron al empresario Lázaro Báez durante su gestión. El fiscal de juicio, Diego Luciani, se había opuesto al viaje, por señalar que el mismo podía coincidir con alguna de las audiencias de debate en esos días, pero el tribunal decidió dar la autorización.

Al solicitar el permiso para salir del país, la ex presidenta le entregó al Tribunal fotocopias del ticket de viaje y comprobantes del lugar donde se va a hospedar durante esos días. Por esta razón, la precandidata del Frente de Todos deberá suspender las presentaciones de libro que viene haciendo en diferentes provincias.

Este sábado, la senadora estuvo en Chaco, donde remarcó que los políticos "no son todos iguales", ya que "con algunos la gente comía y con otros la gente no puede comer". Fue durante un acto en el Centro de Convenciones Gala de la ciudad de Resistencia, adonde concurrió el intendente local, Jorge Capitanich, quien mantiene una disputa por la Gobernación con el actual mandatario provincial, Domingo Peppo, y tensiona al peronismo local.

Cristina había avisado el viernes que no va a estar presente en el juicio que hoy se reanuda por fraude en la obra pública, en el que está imputada por asociación ilícita, al justificar que tiene reunión con parlamentarios del Mercosur. Así lo hizo saber su abogado Carlos Beraldi ante el Tribunal Oral Federal 2, que hoy retomará las audiencias y que ya la autorizó para viajar a Cuba al día siguiente para visitar a su hija Florencia, que realiza un tratamiento médico allí.

La senadora nacional informó que la reunión con parlamentarios del Mercosur será a las 10:30, o sea, la misma hora en que se retomarán las jornadas del juicio oral y público en los Tribunales federales de Comodoro Py. El Tribunal 2, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, había señalado que para justificar la ausencia de Cristina Kirchner en el juicio ésta debía demostrar que a la misma hora tenía actividad parlamentaria como senadora nacional.

En un primer pedido de autorización la ex presidenta justificó una reunión con el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes. Lo mismo hizo la semana pasada, cuando faltó al juicio por mantener un encuentro con al presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos y ex gobernador de esa provincia, Sergio Uribarri.

En el juicio están siendo juzgados Cristina Kirchner y otros 15 implicados por fraude en la obra pública, a raíz de la gran cantidad de obra pública vial que se le otorgó al empresario Lázaro Báez.