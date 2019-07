Verstappen, al fin un ganador distinto Deportes 01 de julio de 2019 Redacción Por FORMULA UNO

SPIELBERG BEI KNITTELFED, Austria, 1 (AFP-NA). - El holandés Max Verstappen logró este domingo la victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 de Austria luego de una mala salida y una brillante remontada, aunque su victoria tuvo que ser confirmada después por los comisarios de carrera. La maniobra de Verstappen para adelantar al poleman monegasco Charles Leclerc (Ferrari), a dos vueltas para el final, fue investigada por los comisarios, que juzgaron que el holandés no había empujado al piloto de la Scuderia italiana y decidieron no penalizarlo.

"A la salida de la curva, hubo un contacto entre los dos autos. Teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias, no consideramos que uno de los dos pilotos fuera responsable plenamente (de ese incidente) o de manera predominante. Consideramos que es un incidente de carrera", señalaron.

Tan solo 2 segundos y 724 milésimas separaron a ambos pilotos. Por tanto, una penalización de 5 segundos habría privado al piloto de Red Bull de su primera victoria de la temporada y la sexta de su carrera, lograda en el país de su equipo y delante de más de 20.000 aficionados vestidos de naranja.

"En la curva frené un poco más en profundidad que en la vuelta precedente (en la que los dos estaban ya rueda contra rueda) y hubo un pequeño contacto", explicó Verstappen. "Fue una carrera pura y dura. Si no se puede hacer, podemos quedarnos en casa", reaccionó el prodigio holandés. "Si esto no está permitido, ¿cuál es el interés de estar en la F1?", añadió.

"Dejo a los comisarios decidir, pero para mí, desde el monoplaza, lo que ha pasado está bastante claro", replicó Leclerc.

Segundo en la parrilla de salida a la par que Leclerc, Verstappen protagonizó una mala salida y cayó a la séptima posición tras la primera vuelta. El holandés fue remontando gracias a un paso por boxes más tardío que el de sus oponentes, lo que le permitió disponer de unos neumáticos menos desgastados al final de la carrera. "Con esta salida, pensaba que no había opciones", confesó el piloto de 21 años. "Pero tras la entrada en boxes, el coche reaccionó y tuve la impresión de volar".

Mercedes se quedó por primera vez en nueve carreras sin ver a uno de sus pilotos en lo más alto del podio. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) completó el podio. Tercero tanto en la parrilla de salida como al final, Bottas tuvo que ralentizar su ritmo en los últimos kilómetros para preservar su sobrecalentado motor. Aún así quedó mejor que su compañero y vigente campeón, Lewis Hamilton, quinto en la carrera pero líder del Mundial con una ventaja de 31 puntos sobre Bottas y 71 sobre Verstappen, que adelanta al alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

En los constructores, la ventaja de Mercedes sobre Ferrari se redujo ligeramente, de 140 a 135 puntos. Vettel, cuyo monoplaza sufrió una avería en la sesión clasificatoria del sábado, remontó este domingo desde la novena posición para finalizar cuarto. Y ello pese a un nuevo desatino en boxes. Los mecánicos de la Scuderia tardaron en traer los neumáticos, ya que no fueron avisados a tiempo por un problema de la radio.

El sorprendente rookie británico Lando Norris (McLaren) fue sexto por segunda ocasión y el mejor de los demás, por detrás de los Red Bull, Ferrari y Mercedes. Su compañero español Carlos Sainz Jr, decimonoveno en la parrilla, y los Alfa Romeo del finlandés Kimi Räikkönen y del italiano Antonio Giovinazzi completan el top-10. La F1 vivirá una nueva entrega el 14 de julio en Silverstone.