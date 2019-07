Maverick Viñales en Moto GP Deportes 01 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

ASSEN, 1 (AFP-NA) - Maverick Viñales se apuntó este domingo el Gran Premio de Holanda de MotoGP en el mítico trazado de Assen, primera victoria esta temporada para el español y su escudería Yamaha por delante del líder del Mundial, el también español Marc Márquez (Honda). Márquez aumentó su distancia en la clasificación con el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que terminó 4º. El joven francés Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) cerró el podio luego de salir desde la pole.

De 24 años, Viñales sumó este domingo su sexta victoria en MotoGP. Su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, que salía desde muy atrás en la parrilla de salida, se cayó durante la carrera. "Vivo un sueño", aseguró el ganador de la prueba, que se aupó al liderato de la prueba en la vuelta 15 para no abandonarlo. "He cometido muchos errores al principio de la carrera y la Honda era muy rápida. Pero he entendido cuáles eran mis puntos fuerte y lo pude aprovechar", analizó el catalán.

Para Yamaha es también la primera victoria en MotoGP desde el GP de Australia del año pasado. El triunfo llega en el momento justo para el fabricante japonés, que ha firmado un mal comienzo de temporada y que ha sido superado en ocasiones por la escudería satélite Yamaha SRT del francés Quartararo. Este último ya es a los 20 años la revelación de la temporada, su primera en MotoGP.

En el Mundial, Marc Márquez, cinco veces campeón del mundo, aumenta con un total de 160 puntos su ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso (116) y el otro piloto de Ducati, Danilo Petrucci (108). El gran perdedor del fin de semana fue el español Alex Rins (Suzuki). El joven piloto barcelonés dominó en los primeros compases gracias a una buena salida pero se fue al suelo en la segunda vuelta, siendo adelantado en el clasificación del Mundial por Petrucci.



MOTO 2 Y 3

Augusto Fernández (Kalex) acaba de ingresar en el selecto club de pilotos españoles ganadores de un GP. Es el número 46 de la lista. Lo que no se esperaba era que lo hiciera arrancando decimotercero y favorecido por una caída en la penúltima vuelta de los dos pilotos que le precedían en cabeza, Lorenzo Baldassarri y Álex Márquez. El sudafricano Brad Binder y el italiano Luca Marini completaron el podio.

En Moto 3 ganó el italiano Tony Arbolino, seguido de su compatriota Lorenzo Dalla Porta, mientras que tercero finalizó el checo Jakub Kornfeil.