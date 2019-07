Segunda victoria en Grecia

Argentina consiguió otro gran triunfo por 77-72 contra Filipinas por el Mundial U19 de básquetbol. Los bases argentinos fueron las grandes figuras y los que se cargaron el equipo al hombro en distintos momentos. La efectividad inicial de Farabello, los triples y la lucidez de Giordano y la personalidad de Reyes en el cierre. Ambos equipos jugaron con bajas importantes, ya que Filipinas no contó con Ariel Edu y Argentina no tuvo a Leandro Bolmaro, quien sufrió un esguince de tobillo grado 2.

La victoria para Argentina fue 77-72 con una gran tarea de sus bases: Farabello (15 puntos), Giordano (18 puntos) y Reyes (15 puntos). En Filipinas se destacaron Kai Sotto, con 17 puntos y 6 tapas, y Sean IIdefonso, el goleador del partido con 22. En el otro partido del grupo, Rusia le ganó a Grecia por 83 a 75.

Los chicos argentinos sumaron su segunda victoria y deberán enfrentarse a Grecia para cerrar el grupo, el próximo martes, desde las 14.30.

Argentina no solamente se subió a lo más alto del Grupo C, sino que además se erigió como uno de los cinco invictos de la competencia. De esta manera, se sumaron a una nómina compuesta por Estados Unidos, Malí y las dos máximas potencias europeas de la categoría: Serbia y Francia. Justamente Malí fue el equipo que dio la nota en esta segunda fecha, ya que derrotó por la mínima (71-70) a Canadá, el campeón reinante; así, ratificaron el triunfo en el debut ante Leonia uno de los poderosos de Europa y se metieron en la conversación de candidatos.