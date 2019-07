Menossi: "hoy los 27 trajes están vencidos" Locales 01 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

El concejal Hugo Menossi contó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "tuvimos una reunión con el Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la nueva comisión en donde nos había marcado las dificultades que tenían para obtener recursos para sostener el sistema que tenemos en la ciudad. Claramente, cuando nos dijo la situación, nos alarmamos. El municipio hacía un aporte vía decreto, pero dependía de cómo se administraban los recursos y sujeto a la decisión del Intendente. Con el paso del tiempo, tuvimos los incendios. Ahí empezamos a tomar mayor conocimiento sobre lo que pasaba con los Zapadores, con los Voluntarios, cómo estaban armados los de la región y cómo recibían aportes. De hecho en el proyecto, manifestamos en los considerandos de la norma que otras localidades de la zona hacen aportes vía ordenanza. Más tarde, el Intendente hace el aporte de una camioneta y dice que sentía que el Estado debía hacer un aporte. Por eso presentamos el proyecto. Ahora le pasamos el texto al Ejecutivo. Pusimos una alícuota tentativa pero hay que definirla. Tomamos como base lo que aporta Esperanza".

"No solamente hay una camioneta parada porque no tienen para arreglarla, sino que los 27 trajes que tienen están vencidos. Están arriesgando su vida por no tener un elemento que corresponde. Y cuesta $100.000 cada uno. Así que arrancamos con un déficit de 2.700.000 pesos. Tenemos que ir saneando esto para cuidar esta labor tan loable que realizan vecinos de Rafaela", completó.

"Queremos darle tratamiento en agosto, pero también queremos ir haciendo reuniones antes", anticipó.