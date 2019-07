"En estos años vimos la peor versión de Carrió" Nacionales 01 de julio de 2019 Redacción Por "La responsabilidad de Monzó contrasta con la imprudencia de Carrió", subrayó el legislador de Cambiemos.

FOTO ARCHIVO NA MASSOT. Salió en defensa de Monzó.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El diputado nacional del PRO Nicolás Massot no dejó pasar los dichos de Elisa Carrió contra el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y señaló "en los últimos años" se vio "la peor versión" de la líder de la Coalición Cívica.

Hombre de extrema confianza de Monzó, Massot salió a cruzar a Carrió, quien el sábado pasado acusó al titular de la Cámara baja de haber enviado a su antecesor en ese cargo, el peronista Julián Domínguez, para que ella "rompiera con el Gobierno".

"La acusación de Carrió es gravísima, nos sorprendió. No la esperábamos. Era difícil de anticipar semejante falacia pero no sorprende viniendo de ella. En los últimos años nos ha tocado a los argentinos ver la peor versión de Carrió", sentenció Massot, quien en mayo pasado, en plena sesión de Diputados, había sido tratado de "hijo de puta" por la chaqueña delante de todos en el recinto.

Para el diputado cordobés, Carrió es "tolerada" en el oficialismo "porque el Gobierno entero le teme" producto de las "extorsiones" frecuentes a las que somete al Poder Ejecutivo.

"Tuvo su valor como opositora durante muchos años pero no supo adecuarse a su rol de oficialista. Llama la atención el profundo contraste entre la responsabilidad permanente de Monzó y la frecuente imprudencia de Carrió", enfatizó en declaraciones a Radio 10.

De esta manera, Massot salió en defensa de su jefe político, quien se encuentra en un viaje oficial en el exterior.

"Es la persona que más cuestionado y mellado la autoridad presidencial en estos años", continuó Massot, que desmintió categóricamente que Monzó haya conspirado para que ella quebrara su vínculo con el Gobierno.

"Es una falacia lo que dijo ayer (por el sábado) sobre Monzó.

Lo que dijo es mentira, es absolutamente falso y el propio Domínguez seguro saldrá a negarlo".

Acto seguido, Massot insistió en que que Carrió es una figura muy "dañina" para el oficialismo, ya que los efectos de sus acciones no quedan en "exabruptos" sino que tienen un impacto negativo directo en el terreno de los hechos.

"Carrió dinamitó la relación del Gobierno con la Corte Suprema", ejemplificó, y sumó a la lista de consecuencias no deseadas el hecho de que no haya prosperado la aprobación del nombramiento del procurador designado por Mauricio Macri, a pesar de que ya había un acuerdo político previo.

"Privó al presidente de tener un procurador nombrado por el en un acuerdo político que fue muy costoso. Una vez arribado con la participación entre otros de Fernando Sánchez. Hoy tenemos un procurador interino", lamentó Massot.

El diputado recordó que Carrió levantó a su bancada en una sesión por tarifas y le allanó el camino a la oposición para que lograra una media sanción contraria a los intereses del Gobierno.

También cargó a la cuenta de la jefa de la Coalición Cívica su rechazo a la reforma previsional, tema que desató uno de los conflictos más duros que afrontó Macri en su gestión, y su voto en contra de la reforma electoral del oficialismo.

"Lo acusó a (Cristian) Ritondo de ser cómplice de la recaudación ilegal de la Policía Bonaerense, a quien posiblemente va a votar como presidente de la cámara en unos meses. Al presidente (Macri) lo ha intimado en sucesivas ocasiones por su vínculo con (Daniel) Angelici y más tarde cuando le planteó el juicio político a (Germán) Garavano. Tuvo choques con (Martín) Lousteau con quien ahora comparte fórmula en la Capital", enumeró.

Asimismo, agregó: "(Tuvo choques) con (Enrique) ´el Coti´ Nosiglia, lo usó como excusa para dinamitar a Cambiemos en Córdoba, que hizo que tuviéramos la peor performance electoral en la historia de la oposición. Fue producto de una de las tantas extorsiones que Carrió le planteó al Presidente por un favoritismo personal por la candidatura de (Mario) Negri. Con (Rogelio) Frigerio tuvo encontronazos y hasta deslizó denuncias de falta de transparencia en su gestión que posiblemente sea una de las mejores del Gabinete".

Y por último, Massot remarcó: "Con la UCR desde hace años tiene un pleito permanente y con (Alfredo) Cornejo en particular. De (Miguel) Pichetto hace un año y pico decía que no creía en la democracia y hoy dice que es el principal republicano y el mejor vicepresidente. Me acuerdo las barbaridades que dijo de (José) Corral en Santa Fe".