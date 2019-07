Arranque de semana reforzado

La exigencia es mucha y la “Crema” quiere estar a la altura de las circunstancias. Desde el próximo mes de agosto (sería el 17) se jugará un torneo de la B Nacional por demás de exigente.

Este lunes el plantel de Atlético de Rafaela retomará los trabajos de pretemporada, tras el domingo de descanso, y lo hará con cuatro caras nuevas. Sobre el cierre de la semana pasada y el propio sábado la dirigencia albiceleste terminó de cerrar algunas negociaciones y es por esto que se espera que se sumen a los entrenamientos los nuevos refuerzos.

Se trata de los defensores Franco Racca, central ex Morón, e Ignacio Liporace (lateral izquierdo ex Brown de Adrogué; y los delanteros Leonardo Acosta (ex Almagro) e Ijiel Protti (ex Villa Dálmine).

De esta forma, el entrenador Walter Otta ya cuenta con siete nombres nuevos, sumándose el delantero Joaquín Quinteros, el mediocampista Renso Pérez y el volante ofensivo Junior Mendieta, quienes ya trabajan en Atlético.

En lo referido a las altas, en las próximas horas se podrían estar confirmando dos más, y luego de esto la dirigencia de Atlético continuaría en el mercado pero ya algo más ‘relajados’ y esperando sumar dos o tres nombres más. También se podría dar alguna otra salida en relación a los diez jugadores que días atrás fueron declarados prescindibles por el entrenador.