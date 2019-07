"Los argentinos nos jugamos la historia" Nacionales 01 de julio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La diputada Elisa Carrió consideró que en las próximas elecciones nacionales los argentinos "nos jugamos la historia" y buscó minimizar los problemas del país al señalar que si los miembros del Gobierno anterior "se robaron tres generaciones, hay una que se la tiene que bancar".

"Por primera vez desde la época de Marcelo T. de Alvear logramos que un presidente que no es del PJ termine su mandato y lo estamos logrando con el sacrificio de mucha gente. Estamos recuperando la República", destacó la líder de la Coalición Cívica.

Al participar del programa de Mirtha Legrand, la referente del oficialismo resaltó que ha "encontrado en el presidente (Mauricio Macri) a una persona que no quiere ser cómplice (de la corrupción) y que ha entregado a su familia".

"Su primo más querido es (el empresario Ángelo) Calcaterra, y sin embargo, va a estar condenado. (El presidente de Boca y dirigente radical, Daniel) Angelici tiene muchísimo menos poder que antes. Hay una decisión del Presidente de romper con las corporaciones", precisó al respecto.

Por otra parte, la diputada sostuvo que "parte del PJ" trabajó "desde mayo del año pasado hasta enero de este año" para que la Coalición Cívica rompiera su alianza con Cambiemos. "Tuve un enviado del kirchnerismo, que me conoce mucho y yo lo quiero mucho, que me dijo: "¿Lilita, vos vas a romper?". Pero estaba en realidad mandado por (el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio) Monzó", agregó, sin dar nombres.