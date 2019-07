La provincia acompañó a 150 pymes en Agroactiva Locales 01 de julio de 2019 Redacción Por La ministra Ciciliani consideró que fue “una muestra en la que se vio todo el potencial del sector agroindustrial”. Entre las empresas con respaldo de la Provincia se encontraba la rafaelina Agroads.

FOTO SCS SUPER STAND. La Provincia brindó un amplio espacio para las empresas con sello santafesino.

El gobierno de la provincia de Santa Fe tuvo una destacada participación en una nueva edición de la megamuestra agroindustrial Agroactiva, que se desarrolló desde el pasado miércoles hasta este sábado en la ciudad de Armstrong.

Agroactiva es la exposición agroindustrial más grande del país. En ese marco, como anfitrión, el gobierno provincial –con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI)- tuvo una partición inédita, con 13.800 metros cuadrados, que contó con espacios para empresas agroindustriales, de energías renovables, alimentos, artesanos y un lote especial dedicado a promocionar empresas Agtech.

Sobre Agroactiva 2019, la ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, destacó que “en los 25 años de la megamuestra, la presencia de la provincia de Santa Fe fue trascendental en cuanto al número de empresas que participaron, que en esta edición fueron 150. Además, valoró el “impacto, densidad y volumen de representación de todo el sistema agroindustrial, porque en nuestro stand estuvieron las escuelas agrotécnicas, que cumplieron un rol fundamental acercándose al mundo productivo; sellando de esta manera la gran alianza que existe entre educación y producción”.

"También el mundo científico - tecnológico del ecosistema AgTech, que no sólo estuvo centrado en la provincia de Santa Fe, ya que abrimos la participación a otras provincias en nuestro stand. Y, por supuesto, todos los sectores productivos vinculados al Agro”.

Por último, la ministra concluyó que “consideramos que ha sido una muestra en la que vimos todo el potencial del sector agroindustrial, que seguirá siendo uno de los motores de desarrollo no sólo de Santa Fe sino de Argentina”.



SANTA FE CON TODO

El Espacio del gobierno de Santa Fe en la feria tuvo una propuesta variada para toda la familia. Además de las 150 pymes de toda la provincia que pudieron participar de Agroactiva de forma gratuita gracias al programa Santa Fe Expone del Ministerio de la Producción, otras carteras provinciales participaron activamente con diversos contenidos.

Algunas áreas contaron con stands específicos de promoción, como fue el caso de la Secretaría de Turismo; Santalab, el Laboratorio de Innovación Pública de Santa Fe; la Secretaría de Estado de Energía, que tuvieron un lote especial con empresas del sector de energías renovables; ASSAL, la Agencia Provincial de Seguridad Vial; y el Ministerio de Salud con una campaña de vacunación, entre otros.



BALANCE POSITIVO PARA LAS EMPRESAS

Milton Rodríguez Oggero y Darío Dalmas llegaron a Agroactiva representando a Agroads, una empresa oriunda de Rafaela con más de 14 años que comenzó con el mercado digital del agro. “Fue una de las primeras y hoy en día es el market place del agro número uno del país”, afirmaron. “Para nosotros, que el gobierno provincial nos dé la oportunidad de tener un espacio es súper importante. Tenemos clientes que trabajan en la feria y realizamos visitas, pero es fundamental contar con un ámbito donde hablar, desarrollar negocios y crear relaciones”, sostuvieron. “El balance es muy bueno, el mercado agropecuario resurgió después de la crisis y una pésima cosecha. No solamente lo vemos en nosotros sino en nuestros clientes que tuvieron muy buenos datos”, concluyeron.

Mogetta Ingeniería, a cargo de Eloy e Iván Mogetta, es una firma de la ciudad de Arteaga, se trató de su primera experiencia en Agroactiva pero la segunda acompañados por el gobierno de Santa Fe, ya que participaron de Expoagro. Para ellos, “el balance es positivo porque esto nos permite mostrarnos y llegar a gente de forma más rápida que por otros medios. El acompañamiento del gobierno nos parece una iniciativa excelente, que para las pequeñas empresas como nosotros es una palanca y una herramienta espectacular para aprovecharla”.

Agrosmartsystems es una empresa de Rosario que fabrica equipamientos de laboratorio que exporta a Estados Unidos y en esta edición de la megamuestra presentó un nuevo producto: una válvula de riego inteligente. Su titular, Gustavo Gerosa sostuvo que “es la primera vez que participamos de Agroactiva y de la mano de la provincia. Para una empresa chica es muy difícil participar, ya que representa un costo importante. Por eso, disponer de un stand, de una carpa y otro tipo de cosas es realmente la diferencia entre participar y no. El balance que hacemos es excelente, no solamente nos permitió hacer contactos sino un semblante de nuestro producto para poder, a través de esta experiencia, ver cómo encaminamos este producto nuevo”, agregó.

Leonel Fortuna y Claudio Papa están al frente de Climb World, una empresa de Chabás dedicada a la fabricación de pantalones. Fue la primera vez que participaron de Agroactiva y afirmaron estar muy contentos ya que, “además de las ventas que pudimos hacer, tuvimos contacto con muchas empresas que no hubiésemos podido contactar si no era por esta posibilidad. Es la tercera feria que hacemos acompañados por el gobierno de la provincia, somos una empresa muy chiquita y nos era imposible venir a Agroactiva si no era por este apoyo, que es muy positivo porque nos da la posibilidad de mostrarnos. No es lo mismo vender por internet a que la gente pueda tener el producto en mano”, manifestó.

Juan David Whitehead dirige Shapper Termoformadoras, de Casilda, sostuvo que “es la primera vez que participo en Agroactiva, es algo que veía desde chico porque venía como visitante y pensaba cómo sería estar acá”, comentó. Estamos viviendo una experiencia muy buena, tuvimos muy buena repercusión, la gente nos visitó todo el tiempo y se fue muy contenta, preguntando por lo que hacemos. Fue muy productivo y tuvimos la suerte de poder estar en el espacio de la provincia de Santa Fe, si no fuese por esto yo personalmente no hubiese podido llegar porque tengo una empresa chica y no tengo los medios económicos para acceder”, indicó.