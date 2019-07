Argentina se prepara para enfrentar mañana a Brasil Deportes 01 de julio de 2019 Redacción Por El equipo nacional se prepara para las semifinales de la Copa América. El DT aún no dio indicios respecto de cuál será la formación para disputar el gran clásico.

FOTO WEB ENTRENAMIENTO. / La selección ya piensa en Brasil, partido semifinal de este martes en Belo Horizonte.

A pura concentración. Así es el presente de la selección argentina, en la previa de un duelo que será trascendental. Mañana, a las 21:30, el elenco nacional enfrentará a Brasil en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por una de las semifinales de la Copa América y el entrenador Lionel Scaloni aún no ha dado indicios certeros respecto de cuál será la formación titular.

Ayer, el plantel entrenó en las instalaciones del Fluminense, en Río de Janeiro. Guido Pizarro recibió el alta médica, por lo que trabajó a la par de sus compañeros y el DT pudo tener a todos sus jugadores a disposición. La práctica consistió en trabajos físicos y con pelota.

A Scaloni se le presenta un interrogante: repetir la formación titular que se impuso por 2-0 ante Venezuela en los cuartos de final o hacer un cambio para reforzar la marca y la contención.

De plantear una modificación, podría salir Sergio Agüero para permitir el ingreso de Renzo Saravia o de un mediocampista de contención. En caso de apostar por esta última opción, el entrenador argentino se inclinaría por Guido Rodríguez.

Si la selección argentina hace algún cambio para jugar ante Brasil, se extenderá una increíble tendencia: el equipo "Albiceleste" no repite formación hace ya 40 partidos.

La última vez que ingresó con los mismos once jugadores en dos partidos consecutivos fue en la Copa América 2016, que se disputó en Estados Unidos. El por entonces entrenador del conjunto nacional, Gerardo Martino, colocó la misma formación en las dos fechas iniciales ante Chile y Panamá, respectivamente.

Tras la ida del "Tata", ni Edgardo Bauza ni Jorge Sampaoli pudieron sostener un conjunto titular por dos encuentros. Hasta el momento, Scaloni tampoco lo ha hecho.

Por la tarde, el plantel tomó un vuelo que lo depositó en Belo Horizonte, ciudad en la que se medirá con Brasil. Argentina ya disputó un partido en esa sede durante la actual Copa América: empató 1-1 ante Paraguay en la Fase de Grupos.

Ayer, además, la Conmebol confirmó que el árbitro para el gran clásico sudamericano será el ecuatoriano Roddy Zambrano, cuyos asistentes serán Christian Lescano y Byron Romero. Además, como cuarto árbitro estará el uruguayo Esteban Ostojich y para el VAR fueron designados los charrúas Leodán González y Nicolás Tarán, junto con el venezolano Jesús Valenzuela.



CONTROL ANTIDOPING

SORPRESA

Apenas pisó Belo Horizonte y llegó al hotel Radisson Blu, donde se concentra en el umbral de las semifinales de la Copa América frente a Brasil, la Selección se encontró con una sorpresa: oficiales de la Confederación Sudamericana se apersonaron para practicarle a los 23 futbolistas que integran el plantel un control antidoping sorpresa.

Se trata del segundo estudio masivo que atraviesa el combinado nacional desde la previa de la competencia. El primero se dio el 3 de junio, en el complejo de Ezeiza, hecho que obligó a modificar la rutina de entonces de la Albiceleste. Por ese test iniciático pasaron los 12 equipos participantes de la competencia.

Durante su primera semana en Brasil, la Selección había enfrentado una situación confusa respecto a un supuesto control antidóping. Ocurrió en Salvador de Bahía: la presencia del personal de Conmebol llamó la atención de la prensa que se encontraba en las inmediaciones de hotel y los propios representantes de la entidad sudamericana se encargaron de afirmar que habían llegado allí para realizar un control antidoping sorpresa para todos los jugadores argentinos. Sin embargo, el hecho fue desmentido por la AFA.

"Este control es de rutina y se hace en semifinales (última instancia de control) para los equipos involucrados", confirmaron, una vez que se hiciera pública la noticia, desde el departamento de comunicación de la Selección.