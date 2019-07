Ferro venció a Brown y Peñarol ganó por primera vez en el torneo

Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de los cinco encuentros que faltaban por jugarse. Entre semana adelantaron los dos que pelean por el título y ganaron, por lo que la definición se estira a la última fecha. El líder, 9 de Julio le ganó 1-0 a Ben Hur y sigue dependiendo de sí mismos para celebrar; mientras que Atlético de Rafaela derrotó, también por la mínima, al Deportivo Ramona, se mantiene a dos del puntero y sueña con arrebatarle el título.

Ayer, Ferrocarril del Estado le ganó 1-0 a Brown de San Vicente con gol de Denis Caglieris. El que también festejo y lo hizo sumando por primera vez en el torneo de a tres fue Peñarol. En María Juana, el equipo que tuvo en la conducción técnica interina a Lucas Benavídez (en la semana despidieron a Alessio) goleó 3-0 al colista Talleres, con dos goles de Cristian Acuña y otro de Santiago Leiggener.

Sportivo Norte, que también se quedó entre semana sin DT (se fue Isaurralde y llegó Gustavo Giorgi) cayó con el Deportivo Libertad por 2 a 0. En Sunchales, Argentino Quilmes también cayó y fue por 0-1 vs Unión.

En el otro juego, Florida superó a Tacural por 3-2 en Clucellas.



ATLÉTICO, CAMPEÓN

EN DIVISIÓN RESERVA



El equipo de Reserva de Atlético de Rafaela se quedó con el título de Apertura de Primera A. El viernes, el conjunto dirigido por Franco Mendoza, había goleado a Ramona 6-0 y en la jornada de ayer el Deportivo Libertad, su máximo perseguidor, cayó 0-1 con Sportivo Norte. La ‘Crema’ quedó a cuatro puntos con sólo tres en juego.



Ferro 1 vs. Brown de San Vicente 0



Cancha: Ferrocarril del Estado.

Árbitro: Ariel Gorlino.

Reserva: 1-1



Gol: ST 35m Denis Caglieris (F).



Unión 1 vs. Argentino Quilmes 0



Cancha: Unión de Sunchales.

Árbitro: Franco Ceballos.

Reserva: 3-0



Gol: PT 45m Adrián Rodríguez de penal (U). Expulsado: Joaquín Guzmán (AQ).



Sportivo Norte 0 vs. Dep. Libertad 2



Cancha: Sportivo Norte.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 1-0



Goles: PT 10m Agustín Costamagna (L) y ST 15m Kevin Muñoz (L).



Talleres 0 vs. Peñarol 3



Cancha: Talleres María Juana.

Árbitro: Claudio González.

Reserva: 0-3



Goles: PT 36m y ST 5m Cristian Acuña (P), ST 35m Santiago Leiggener (P).



Florida 3 vs. Dep. Tacural 2



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 5-0



Goles: PT 22m Kevin Alassia (T), PT 26m Andrés Mandrile (T), ST 2m Pablo Paire (F), ST 12m Maximiliano Gilli (F), ST 36m Alan Borda Bossana (F). Expulsados: Néstor Moreno (F) y Kevin Alassia (T).