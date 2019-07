Todo lo ocurrido en la zona

En la tarde de ayer se jugó la tercera fecha del Apertura de Primera B y se dieron los siguientes finales:



Zona Norte: Tiro Federal 2 (Matías Acuña y Alexander Fernández) vs Ind. San Cristóbal 0, Ind. Ataliva 2 (Uriel Ricarte y Jonatan Albarracín) vs Arg. Humberto 3 (Ezequiel Gnemi, Mariano Penz y Flavio Presser), Vila 2 (Miguel Vaca y Mariano Cavallero) vs Moreno 1 (César Ramírez), Sp. Roca 1 (Iván López) vs Dep. Aldao 1 (Ulises Bonafede de penal). Libre: Bella Italia.

Zona Sur: Libertad E.C. 1 (Diego Piedrabuena) vs Santa Clara 1 (Fernando Cavallo), Atlético MJ 1 (Mateo Díaz) vs Bochazo 1 (Jorge Fink), La Hidráulica 2 (Luis Mozzi y Matías Ponce) vs Josefina 1 (Lautaro Mendoza), Esmeralda 1 (Franco Gómez) vs Zenón Pereyra 0. Libre: San Martín.



Próxima fecha (4°): Zona Norte: Aldao – Vila, Moreno – Ataliva, Humberto – Tiro Federal, San Cristóbal – Bella Italia. Libre: Roca. Zona Sur: Zenón – La Hidráulica, Josefina – Atlético MJ, Bochazo – Libertad E.C., Santa Clara – San Martín. Libre: Esmeralda.



PRIMERA C



Arrancó el Clausura y en la primera fecha se dieron los siguientes marcadores finales: Def. de Frontera 2 (Gastón Trainoni, Pablo Paez) – Dep. Susana 3 (Julián Vera, Juan Velázquez y Miguel Pattacini); Sp. Aureliense 4 (Alejandro Castro, Oscar Rodríguez, Diego Monje y Diego Franco) – Belgrano 3 (Marcelo Lamas, Gianluca Giacobone y Joaquín Coria); Juv. Unida 3 (Nicolás Cavallero, Leonardo Villa y Federico Alvarenga) – San Isidro 2 (Germán Hang y Leonardo Laurenza).



Próxima fecha (2°): Susana – San Isidro, Belgrano – Juventud Unida, Defensores de Frontera – Aureliense.