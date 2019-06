Destacan relación entre Argentina y EE.UU. Nacionales 30 de junio de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Edward C. Prado, afirmó ayer que la relación entre ambas naciones "nunca ha sido más fuerte que hoy" y destacó las inversiones que realizan aquí empresas norteamericanas, en medio de la celebración por el Día de la Independencia de ese país.

Prado fue el anfitrión del festejo de este sábado por la tarde en el Palacio Bosch, adonde concurrieron funcionarios del Gobierno y distintas figuras políticas. En su discurso en los jardines de la residencia diplomática en el barrio porteño de Palermo, el embajador destacó en primer término "el cálido recibimiento que el pueblo argentino ha dado a los venezolanos que huyen de una dictadura cruel", en referencia al gobierno de Nicolás Maduro, y señaló que eso forma parte de los "principios que unen a las dos naciones".

"Vemos en Argentina un par, un socio igualitario con el que compartimos ideas e intereses. Me animo a decir sin reservas que esta relación nunca ha sido más fuerte que hoy", puso de relieve Prado, en el marco de la celebración por el 243° aniversario de la independencia de Estados Unidos (que se cumplirá el próximo jueves 4 de julio).

El diplomático indicó que "los desafíos económicos de este último año no han cambiado una cosa: Estados Unidos sigue siendo el principal inversor extranjero en la Argentina" con "más de 300 empresas estadounidenses, algunas de las cuales están hoy acá, operan en el país".

Y en ese sentido, enfatizó: "No nos vamos a ningún lado". Durante una celebración inspirada en tradiciones del Lejano Oeste, más específicamente de Texas, estado del que es oriundo Prado, el embajador también subrayó que Estados Unidos es "el tercer gran mercado" mundial para las exportaciones de la Argentina "y el comercio sigue creciendo".

Centenares de invitados asistieron este sábado al palacio de la avenida Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, entre ellos, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; su par bonaerense, Cristian Ritondo, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.